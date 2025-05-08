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Війна Індії та Пакистану: відбувся один з масштабних повітряних боїв в історії світової авіації

Київ • УНН

 • 4176 перегляди

Між Індією та Пакистаном відбувся масштабний повітряний бій, в якому брали участь 125 винищувачів. Пакистан заявив про збиття 5 індійських літаків.

Війна Індії та Пакистану: відбувся один з масштабних повітряних боїв в історії світової авіації

Між військово-повітряними силами Індії і Пакистану стався один з найбільших повітряних боїв у сучасній історії авіації. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

У бойовому зіткненні брали участь близько 125 винищувачів, які вели бій на відстані понад 160 км. При цьому літак жодної зі сторін не виходив за межі повітряного простору своєї країни.

За даними CNN, під час бою пакистанці збили 5 індійських літаків. Водночас, літаки військово-повітряних сил Індії здійснювали по кілька вильотів за день для ураження цілей.

Контекст

Між Індією і Пакистаном напружені стосунки з 1947 року через регіон Кашмір: його обидві країни вважають своєю територією. У другій половині ХХ століття між Індією і Пакистаном відбулись три великі війни і низка збройних конфліктів.

Більшість населення Кашміру складають мусульмани, але регіон є розділеним на індійську і пакистанську частини.

Нещодавно у регіоні Джамму і Кашмірі стався напад на туристів, в результаті якого загинуло 26 осіб. Відповідальність взяло на себе угруповання "Кашмірський опір", назвавши жертв агентами.

Індія і Пакистан оголосили про взаємне припинення віз і депортацію певних категорій громадян зі свої територій.

Нагадаємо

Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Повідомляється, що індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур".

Пізніше влада Пакистану повідомила, що 26 цивільних осіб загинули, 46 поранені, Також Ісламабад повідомив, що збито п'ять індійських літаків. Водночас, Індія стверджує, що 10 цивільних осіб загинули, 48 поранені внаслідок дій Пакистану.

Крім того, МЗС Пакистану викликало індійського повіреного і висловило йому протест через бойові дії. У МЗС Індії відреагували на дії Пакистану: там заявили, що ракетні удари були завдані з метою зупинити заплановані атаки терористів.

Міністр оборони Пакистану заявив, що Ісламабад не буде загострювати конфлікт, якщо Індія припинить військову операцію. Водночас, стало відомо, що Пакистан на тлі загострення стосунків з Індією провів випробування високоточної ракети класу "земля-земля" дальністю 120 км.

У свою чергу Індія перевела свої повітряні сили у бойову готовність.

Світові лідери закликали Індію і Пакистан припинити кровопролиття і сісти за стіл переговорів.

Євген Устименко

Євген Устименко

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