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Шахед-136

Обстріли на кордоні Індії і Пакистану: Ісламабад викликав "на килим" індійського повіреного

Київ • УНН

 • 426 перегляди

Уряд Пакистану викликав індійського повіреного через обстріли з боку індійської армії на лінії контролю. Ісламабад заявив про жертви серед цивільних та порушення міжнародного права.

Обстріли на кордоні Індії і Пакистану: Ісламабад викликав "на килим" індійського повіреного

Уряд Пакистану викликав індійського повіреного до міністерства закордонних справ країни, де йому висловили протест через нещодавні обстріли з боку індійської армії. Про це повідомляє SAMAA TV, передає УНН.

Деталі

Як зазначили в міністерстві закордонних справ Пакистану, індійського дипломата викликали після того, як були зафіксовані "недискримінаційні та непровоковані" напади індійських збройних сил через "лінію контролю" на індійсько-пакистанському кордоні.

Повіреному у справах Індії було передано рішучий осуд останніх порушень режиму припинення вогню, які є явним порушенням міжнародного права та існуючих двосторонніх угод – заявили в зовнішньополітичному відомстві Пакистану.

Речник міністерства закордонних справ зазначив, що напади були спрямовані на цивільне населення в прикордонних районах Пакистану та Азад Кашміру.

Нагадаємо

Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур", завдавши ударів по інфраструктурі "терористів", повідомили в Армії Індії.

Незабаром збройні сили Пакистану заявили, що збили два індійських літака. Прем'єр-міністр країни Шахбаз Шаріф зазначив, що таким чином Пакистан відповів на атаку Індії.

У середу, 7 травня, влада Пакистану повідомила, що 26 цивільних осіб загинули, 46 поранені, Також Ісламабад повідомив, що збито п'ять індійських літаків.

Індія стверджує, що 10 цивільних осіб загинули, 48 поранені внаслідок дій Пакистану.

Євген Устименко

Євген Устименко

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