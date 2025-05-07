Обстрелы на границе Индии и Пакистана: Исламабад вызвал "на ковер" индийского поверенного

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Количество обращений по поводу домашнего насилия упало почти вдвое в 2025 году - Нацполиция
Эксклюзив
07:07 • 64 просмотра

Количество обращений по поводу домашнего насилия упало почти вдвое в 2025 году - Нацполиция

06:12 • 5172 просмотра

Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий

6 мая, 14:29 • 59036 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

6 мая, 14:23 • 101494 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

6 мая, 14:11 • 71803 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Эксклюзив
6 мая, 13:27 • 70143 просмотра

С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

6 мая, 12:34 • 73492 просмотра

Украина вернула из российского плена 205 воинов - Зеленский

6 мая, 11:40 • 113857 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

Эксклюзив
6 мая, 10:24 • 55038 просмотра

Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное взяли под присмотр

Эксклюзив
6 мая, 09:43 • 121835 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+10°
2м/с
72%
748 мм
Популярные новости

В Киеве прогремели взрывы: враг ударил баллистикой

6 мая, 22:10 • 23324 просмотра

Удар баллистикой по Киеву: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

6 мая, 22:31 • 21528 просмотра

В Киеве обломки дрона упали на жилой дом, вспыхнул пожар

01:44 • 23525 просмотра

Отставка кадырова угрожает стабильности режима путина – ISW

03:18 • 18575 просмотра

В Киеве в результате атаки дронов 2 погибших, 5 раненых, среди них 4 ребенка

03:30 • 17373 просмотра
публикации

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

05:45 • 11306 просмотра

Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

6 мая, 15:56 • 57712 просмотра

Реформа АРМА вызывает сопротивление у руководства агентства: почему Елена Дума блокирует изменения

6 мая, 14:59 • 77056 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

6 мая, 11:40 • 113857 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска
Эксклюзив

6 мая, 09:43 • 121835 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 34743 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 85709 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 83762 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 95755 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 43788 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

Обстрелы на границе Индии и Пакистана: Исламабад вызвал "на ковер" индийского поверенного

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Правительство Пакистана вызвало индийского поверенного из-за обстрелов со стороны индийской армии на линии контроля. Исламабад заявил о жертвах среди гражданских и нарушениях международного права.

Обстрелы на границе Индии и Пакистана: Исламабад вызвал "на ковер" индийского поверенного

Правительство Пакистана вызвало индийского поверенного в министерство иностранных дел страны, где ему выразили протест из-за недавних обстрелов со стороны индийской армии. Об этом сообщает SAMAA TV, передает УНН.

Детали

Как отметили в министерстве иностранных дел Пакистана, индийского дипломата вызвали после того, как были зафиксированы "недискриминационные и неспровоцированные" нападения индийских вооруженных сил через "линию контроля" на индийско-пакистанской границе.

Поверенному в делах Индии было передано решительное осуждение последних нарушений режима прекращения огня, которые являются явным нарушением международного права и существующих двусторонних соглашений – заявили во внешнеполитическом ведомстве Пакистана.

Представитель министерства иностранных дел отметил, что нападения были направлены на гражданское население в приграничных районах Пакистана и Азад Кашмира.

Напомним

Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по инфраструктуре "террористов", сообщили в Армии Индии.

Вскоре вооруженные силы Пакистана заявили, что сбили два индийских самолета. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф отметил, что таким образом Пакистан ответил на атаку Индии.

В среду, 7 мая, власти Пакистана сообщили, что 26 гражданских лиц погибли, 46 ранены, Также Исламабад сообщил, что сбиты пять индийских самолетов.

Индия утверждает, что 10 гражданских лиц погибли, 48 ранены в результате действий Пакистана.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Новости Мира
Индия
Пакистан
Brent
$62.68
Bitcoin
$96,382.30
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,396.90
Ethereum
$1,828.53