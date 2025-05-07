Обстрелы на границе Индии и Пакистана: Исламабад вызвал "на ковер" индийского поверенного
Киев • УНН
Правительство Пакистана вызвало индийского поверенного из-за обстрелов со стороны индийской армии на линии контроля. Исламабад заявил о жертвах среди гражданских и нарушениях международного права.
Правительство Пакистана вызвало индийского поверенного в министерство иностранных дел страны, где ему выразили протест из-за недавних обстрелов со стороны индийской армии. Об этом сообщает SAMAA TV, передает УНН.
Детали
Как отметили в министерстве иностранных дел Пакистана, индийского дипломата вызвали после того, как были зафиксированы "недискриминационные и неспровоцированные" нападения индийских вооруженных сил через "линию контроля" на индийско-пакистанской границе.
Поверенному в делах Индии было передано решительное осуждение последних нарушений режима прекращения огня, которые являются явным нарушением международного права и существующих двусторонних соглашений – заявили во внешнеполитическом ведомстве Пакистана.
Представитель министерства иностранных дел отметил, что нападения были направлены на гражданское население в приграничных районах Пакистана и Азад Кашмира.
Напомним
Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по инфраструктуре "террористов", сообщили в Армии Индии.
Вскоре вооруженные силы Пакистана заявили, что сбили два индийских самолета. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф отметил, что таким образом Пакистан ответил на атаку Индии.
В среду, 7 мая, власти Пакистана сообщили, что 26 гражданских лиц погибли, 46 ранены, Также Исламабад сообщил, что сбиты пять индийских самолетов.
Индия утверждает, что 10 гражданских лиц погибли, 48 ранены в результате действий Пакистана.