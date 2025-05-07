Індія та Пакистан: ескалація конфлікту, ракетні удари та збиті літаки
Київ • УНН
Індія атакувала об'єкти бойовиків у Пакистані, Ісламабад заявив про право на відповідь. За даними обох країн, є загиблі та поранені серед цивільних.
Між Індією і Пакистаном загострюється збройне протистояння: нещодавно індійські збройні сили атакували об’єкти, які, ймовірно, належали трьом групам бойовиків, причетних до теракту в Кашмірі. Про це повідомляє Newsweek, передає УНН.
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В Ісламабаді відреагували на це. Там заявили, що "Пакистан має право на відповідь, яка вже надається".
Водночас Reuters повідомляє, що армія Індії вразила дев'ять об'єктів у Пакистані.
Влада Пакистану повідомляє, що 26 цивільних осіб загинули, 46 поранені, Також Ісламабад повідомив, що збито п'ять індійських літаків.
Індія стверджує, що 10 цивільних осіб загинули, 48 поранені внаслідок дій Пакистану.
Нагадаємо
Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур", завдавши ударів по інфраструктурі "терористів", повідомили в Армії Індії.
Незабаром збройні сили Пакистану заявили, що збили два індійських літака. Прем'єр-міністр країни Шахбаз Шаріф зазначив, що таким чином Пакистан відповів на атаку Індії.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість військовою операцією Індії на кордоні з Пакистаном. Він закликав обидві країни до "військової стриманості".