Індія та Пакистан: ескалація конфлікту, ракетні удари та збиті літаки

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Домашнє насильство: кількість звернень впала майже вдвічі у 2025 році - Нацполіція
Ексклюзив
07:07 • 88 перегляди

Домашнє насильство: кількість звернень впала майже вдвічі у 2025 році - Нацполіція

06:12 • 5234 перегляди

Кількість постраждалих через масовану атаку рф на Київ продовжує зростати: нові кадри наслідків

6 травня, 14:29 • 59052 перегляди

Пес, який покусав дітей у Броварах, шукає родину: що відомо про собаку

6 травня, 14:23 • 101509 перегляди

Фрідріх Мерц був обраний канцлером Німеччини з другої спроби

6 травня, 14:11 • 71817 перегляди

У ЄС представили дорожню карту відмови від російських енергоносіїв: стосується у тому числі газу, урану та "тіньового флоту" рф

Ексклюзив
6 травня, 13:27 • 70155 перегляди

З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту

6 травня, 12:34 • 73502 перегляди

Україна повернула з російського полону 205 воїнів - Зеленський

6 травня, 11:40 • 113868 перегляди

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

Ексклюзив
6 травня, 10:24 • 55038 перегляди

Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину взяли під нагляд

Ексклюзив
6 травня, 09:43 • 121844 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+10°
2м/с
72%
748 мм
Популярнi новини

У Києві пролунали вибухи: ворог вдарив балістикою

6 травня, 22:10 • 23324 перегляди

Удар балістикою по Києву: спалахнула пожежа, є постраждалі

6 травня, 22:31 • 21528 перегляди

У Києві уламки дрона впали на житловий будинок, спалахнула пожежа

01:44 • 23525 перегляди

Відставка кадирова загрожує стабільності режиму путіна – ISW

03:18 • 18575 перегляди

У Києві внаслідок атаки дронів 2 загиблих, 5 поранених, серед них 4 дитини

03:30 • 17373 перегляди
Публікації

НАБУшники, прокурори та податківці – хто очолить Бюро економічної безпеки?

05:45 • 11318 перегляди

Наука без кордонів: як аграрне партнерство України з ЄС приносить нові здобутки

6 травня, 15:56 • 57722 перегляди

Реформа АРМА викликає опір у керівництва агентства: чому Олена Дума блокує зміни

6 травня, 14:59 • 77067 перегляди

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

6 травня, 11:40 • 113868 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска
Ексклюзив

6 травня, 09:43 • 121844 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 34746 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 85712 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 83764 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 95757 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 43790 перегляди
Актуальне

COVID-19

ChatGPT

Facebook

Telegram

Шахед-136

Індія та Пакистан: ескалація конфлікту, ракетні удари та збиті літаки

Київ • УНН

 • 1014 перегляди

Індія атакувала об'єкти бойовиків у Пакистані, Ісламабад заявив про право на відповідь. За даними обох країн, є загиблі та поранені серед цивільних.

Індія та Пакистан: ескалація конфлікту, ракетні удари та збиті літаки

Між Індією і Пакистаном загострюється збройне протистояння: нещодавно індійські збройні сили атакували об’єкти, які, ймовірно, належали трьом групам бойовиків, причетних до теракту в Кашмірі. Про це повідомляє Newsweek, передає УНН.

Деталі

В Ісламабаді відреагували на це. Там заявили, що "Пакистан має право на відповідь, яка вже надається".

Водночас Reuters повідомляє, що армія Індії вразила дев'ять об'єктів у Пакистані.

Влада Пакистану повідомляє, що 26 цивільних осіб загинули, 46 поранені, Також Ісламабад повідомив, що збито п'ять індійських літаків. 

Індія стверджує, що 10 цивільних осіб загинули, 48 поранені внаслідок дій Пакистану.

Нагадаємо

Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур", завдавши ударів по інфраструктурі "терористів", повідомили в Армії Індії.

Незабаром збройні сили Пакистану заявили, що збили два індійських літака. Прем'єр-міністр країни Шахбаз Шаріф зазначив, що таким чином Пакистан відповів на атаку Індії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість військовою операцією Індії на кордоні з Пакистаном. Він закликав обидві країни до "військової стриманості".

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Антоніу Гутерріш
Reuters
Індія
Пакистан
Brent
$62.68
Bitcoin
$96,382.30
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,396.90
Ethereum
$1,828.53