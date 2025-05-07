Пакистан заявив про збиття двох індійських літаків у відповідь на ракетні удари

Збройні сили Пакистану заявили, що збили два індійських літака. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеве Samaa TV.

ЗМІ уточнює, що винищувач Rafale, що належав ВПС Індії, був збитий поблизу східного Ахмедпура в Бахавалпурі. При цьому пакистанські винищувачі залишилися неушкодженими.

Тим часом прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф заявив, що країна відповідає на атаку Індії.

Підступний ворог здійснив боягузливі напади на п'ять локацій Пакистану. Пакистан має повне право відповісти силою на цей акт війни, нав’язаний Індією, і дається сильна відповідь. Уся нація підтримує пакистанські збройні сили, моральний дух усієї пакистанської нації високий. Пакистанська нація та пакистанські збройні сили знають, як боротися з ворогом. Ми ніколи не дозволимо ворогу досягти успіху в його мерзенних цілях