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Шахед-136

Пакистан заявив про збиття двох індійських літаків у відповідь на ракетні удари

Київ • УНН

 • 2260 перегляди

Збройні сили Пакистану повідомили, що збили два індійські літаки, один з яких – винищувач Rafale. Прем'єр-міністр Пакистану заявив, що це відповідь на атаку Індії.

Пакистан заявив про збиття двох індійських літаків у відповідь на ракетні удари

Збройні сили Пакистану заявили, що збили два індійських літака. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеве Samaa TV.

Деталі

ЗМІ уточнює, що винищувач Rafale, що належав ВПС Індії, був збитий поблизу східного Ахмедпура в Бахавалпурі. При цьому пакистанські винищувачі залишилися неушкодженими.

Тим часом прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф заявив, що країна відповідає на атаку Індії.

Підступний ворог здійснив боягузливі напади на п'ять локацій Пакистану. Пакистан має повне право відповісти силою на цей акт війни, нав’язаний Індією, і дається сильна відповідь. Уся нація підтримує пакистанські збройні сили, моральний дух усієї пакистанської нації високий. Пакистанська нація та пакистанські збройні сили знають, як боротися з ворогом. Ми ніколи не дозволимо ворогу досягти успіху в його мерзенних цілях

- написав глава пакистанського уряду у соцмережі Х.

Видання додає, що події, що відбуваються зараз, говорять про "ескалацію конфлікту, оскільки обидві країни є ядерними державами, що викликає тривогу щодо регіональної стабільності".

Нагадаємо

Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур", "завдавши ударів по інфраструктурі "терористів", повідомили в Армії Індії. Удари були завдані по території Пакистану та Пакистансько-окупованому Джамму і Кашмір.

Індія проведе загальні навчання з цивільної оборони на тлі ескалації конфлікту з Пакистаном06.05.25, 17:02 • 5150 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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