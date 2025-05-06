Індія проведе загальні навчання з цивільної оборони на тлі ескалації конфлікту з Пакистаном

У межах масштабної підготовки до можливої повномасштабної війни з Пакистаном, уряд Індії розгорнув загальнонаціональну перевірку системи цивільної оборони. Посадовців зобов'язали розгорнути тренування для цивільного населення. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

У листі, надісланому владі всіх штатів і територій країни, Міністерство внутрішніх справ Індії наказало провести навчання для оцінки готовності населення до конфлікту. У 244 округах, визначених як округи першої лінії оборони, оскільки вони знаходяться недалеко від кордону чи узбережжя або через інші передбачувані вразливості, всі села мають провести навчання, йдеться в листі.

Згідно з урядовим розпорядженням, чиновники на місцях мають перевірити роботу сирен повітряної тривоги та провести навчання для цивільного населення алгоритмам дій у разі відключення електроенергії та евакуації.

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Подібні навчання вже провели поблизу кордону в Кашмірі. Школярів тренували спускатися в укриття, присідати або лягати за перешкоди, якщо бомбардування застало на вулиці. Люди чистили бункери, а спецслужби перевіряли альтернативні джерела зв'язку та інформування населення.

Нірмал Кумар Сінгх, 87-річний відставний старший офіцер поліції зауважив, що такі навчання проводилися під час війни між Індією та Китаєм у 1960-х роках та напередодні війни між Індією та Пакистаном у 1971 році.

Напруженість між ядерними країнами, які вже вели кілька воєн у минулому, загострилася після теракту наприкінці минулого місяця, внаслідок якого загинули 26 людей у ​​контрольованій Індією частині Кашміру, гімалайського регіону, який тривалий час був предметом суперечки між двома сусідами. Індія звинувачує Пакистан у причетності до теракту, що Пакистан заперечує.

Індія виступає за завдання військових ударів по так званих сховищах терористів у Пакистані і пригрозила серією каральних актів. Пакистан пообіцяв відповісти зеркально на будь-які воєнні дії з боку Індії.

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Вздовж кордону країн в останні дні спалахнули перестрілки зі стрілецької зброї. В уряді Індії упевнені, що по Пакистану неминучий. Прем'єр-міністр Нарендра Моді неодноразово зустрічався зі своїми військовими лідерами, а його чиновники продовжують публічно говорити про вжиття заходів проти Пакистану.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявив, що напруженість між Індією та Пакистаном "перебуває на найвищому рівні за останні роки" і закликав до стримання можливих проявів агресії.

Націлювання на цивільних осіб є неприйнятним, і винні мають бути притягнуті до відповідальності надійними та законними способами Важливо уникати військової конфронтації, яка може легко вийти з-під контролю, особливо в цей критичний час