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Індія почала перекривати подачу води до Пакистану через греблю Багліхар

Київ • УНН

 • 4152 перегляди

Індія перекрила подачу води до Пакистану з дамби Багліхар, зменшивши потік на 90%. Також готується зменшити стік з проєкту Кішанганга, виконуючи рішення не дозволити воді з річок Індус потрапити до Пакистану.

Індія почала перекривати подачу води до Пакистану через греблю Багліхар

Індія перекрила подачу води до Пакистану з дамби Багліхар на річці Ченаб, а також готується зменшити стік з проєкту Кішанганга на річці Джелам, виконуючи свої рішення не дозволити "жодній краплі" води з річок Індус потрапити до сусідньої країни. Про це повідомляє Hindustan Times, пише УНН.

Деталі

Після тижня обговорень та гідрологічних випробувань Індія розпочала роботи з видалення мулу в дамбі Багліхар і опустила шлюзи, що призвело до зменшення потоку води до Пакистану до 90%, при цьому схожі дії заплановано і для дамби Кішанганга, повідомив у неділю представник Національної гідроенергетичної корпорації.

Ми закрили ворота гідроелектростанції Багліхар. Ми провели видалення мулу з водосховища, і тепер його потрібно знову заповнити. Процес розпочався в суботу

сказав посадовець, який побажав залишитися неназваним.

Дії Індії відбулися протягом кількох годин після того, як Пакистан у суботу провів випробування своєї балістичної ракети малої дальності, а також запровадив заборону на швартування кораблів під пакистанським прапором у всіх портах країни.

Крім того, індійська влада планує аналогічні кроки і на дамбі Кішанганга в Джамму і Кашмірі на північному заході Гімалаїв. 

Ми готові до суворих заходів покарання Пакистану, і приблизно 50 інженерів від NHPC вже перебувають у Джамму і Кашмірі для нагляду за відповідними операціями

- сказав ще один співробітник компанії.

Нагадаємо

22 квітня в індійському регіоні Джамму і Кашмір стався масовий напад на туристів. В результаті інциденту 26 людей загинули та 17 отримали поранення, серед жертв були іноземці.

Відповідальність взяло на себе угруповання "Кашмірський опір", назвавши жертв агентами.

Після теракту Індія призупинила видачу віз громадянам Пакистану. Пакистанцям було наказано покинути Індію протягом 48 годин, а радників оголошено персонами нон грата.

25 квітня на кордоні Індії та Пакистану пролунали постріли на тлі загострення відносин після теракту в Кашмірі. Обидві країни розривають угоди та вводять обмеження.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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