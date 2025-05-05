Індія почала перекривати подачу води до Пакистану через греблю Багліхар

Індія перекрила подачу води до Пакистану з дамби Багліхар на річці Ченаб, а також готується зменшити стік з проєкту Кішанганга на річці Джелам, виконуючи свої рішення не дозволити "жодній краплі" води з річок Індус потрапити до сусідньої країни. Про це повідомляє Hindustan Times, пише УНН.

Після тижня обговорень та гідрологічних випробувань Індія розпочала роботи з видалення мулу в дамбі Багліхар і опустила шлюзи, що призвело до зменшення потоку води до Пакистану до 90%, при цьому схожі дії заплановано і для дамби Кішанганга, повідомив у неділю представник Національної гідроенергетичної корпорації.

сказав посадовець, який побажав залишитися неназваним.

Ми закрили ворота гідроелектростанції Багліхар. Ми провели видалення мулу з водосховища, і тепер його потрібно знову заповнити. Процес розпочався в суботу

Дії Індії відбулися протягом кількох годин після того, як Пакистан у суботу провів випробування своєї балістичної ракети малої дальності, а також запровадив заборону на швартування кораблів під пакистанським прапором у всіх портах країни.

Крім того, індійська влада планує аналогічні кроки і на дамбі Кішанганга в Джамму і Кашмірі на північному заході Гімалаїв.

Ми готові до суворих заходів покарання Пакистану, і приблизно 50 інженерів від NHPC вже перебувають у Джамму і Кашмірі для нагляду за відповідними операціями