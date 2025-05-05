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Индия начала перекрывать подачу воды в Пакистан через плотину Баглихар

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Индия перекрыла подачу воды в Пакистан из плотины Баглихар, уменьшив поток на 90%. Также готовится уменьшить сток из проекта Кишанганга, выполняя решение не позволить воде из рек Индус попасть в Пакистан.

Индия начала перекрывать подачу воды в Пакистан через плотину Баглихар

Индия перекрыла подачу воды в Пакистан с плотины Баглихар на реке Ченаб, а также готовится уменьшить сток из проекта Кишанганга на реке Джелам, выполняя свои решения не позволить "ни одной капле" воды из рек Инд попасть в соседнюю страну. Об этом сообщает Hindustan Times, пишет УНН.

Детали

После недели обсуждений и гидрологических испытаний Индия начала работы по удалению ила в плотине Баглихар и опустила шлюзы, что привело к уменьшению потока воды в Пакистан до 90%, при этом похожие действия запланированы и для плотины Кишанганга, сообщил в воскресенье представитель Национальной гидроэнергетической корпорации.

Мы закрыли ворота гидроэлектростанции Баглихар. Мы провели удаление ила из водохранилища, и теперь его нужно снова заполнить. Процесс начался в субботу

сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Действия Индии произошли в течение нескольких часов после того, как Пакистан в субботу провел испытания своей баллистической ракеты малой дальности, а также ввел запрет на швартовку кораблей под пакистанским флагом во всех портах страны.

Кроме того, индийские власти планируют аналогичные шаги и на плотине Кишанганга в Джамму и Кашмире на северо-западе Гималаев. 

Мы готовы к суровым мерам наказания Пакистана, и примерно 50 инженеров от NHPC уже находятся в Джамму и Кашмире для наблюдения за соответствующими операциями

- сказал еще один сотрудник компании.

Напомним

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло массовое нападение на туристов. В результате инцидента 26 человек погибли и 17 получили ранения, среди жертв были иностранцы.

Ответственность взяла на себя группировка "Кашмирское сопротивление", назвав жертв агентами.

После теракта Индия приостановила выдачу виз гражданам Пакистана. Пакистанцам было приказано покинуть Индию в течение 48 часов, а советников объявили персонами нон грата.

25 апреля на границе Индии и Пакистана прозвучали выстрелы на фоне обострения отношений после теракта в Кашмире. Обе страны разрывают соглашения и вводят ограничения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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