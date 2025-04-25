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Стрілянина на кордоні, теракти та розірвання угод: Індія та Пакистан знову на межі війни

Київ • УНН

 • 1254 перегляди

На кордоні Індії та Пакистану пролунали постріли на тлі загострення відносин після теракту в Кашмірі. Обидві країни розривають угоди та вводять обмеження.

Стрілянина на кордоні, теракти та розірвання угод: Індія та Пакистан знову на межі війни

У четвер, 24 квітня, на кордоні Індії і Пакистану пролунали постріли. Про це повідомляє NDTV, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався на тлі загострення відносин між двома країнами після теракту у Кашмірі, який забрав життя 26 чоловік, ще 17 було поранено. За попередніми даними, індійські прикордонні пости були обстріляні з боку пакистанських військ.

У відповідь Індія підняла у повітря винищувачі та літаки розвідники. Посольство США в Індії рекомендувало своїм громадянам утриматися від відвідування Кашміру.

Водночас Times of India повідомляє, що обидві країни, які мають ядерну зброю, знаходяться на межі війни. Про жертви з обох сторін наразі не повідомляється.

Контекст

Декілька днів тому у регіоні Кашмір бойовики відкрили вогонь по групі туристів. За даними правоохоронців, загинуло 26 осіб, було поранено 17. У відповідь Індія заборонила громадянам Пакистану в’їзд за спеціальними візами, а всі військові радники пакистанської місії в Індії були оголошені персонами нон грата.

Пакистан, в свою чергу, зупинив торгівлю з Індією, а також призупинив дію віз для громадян Індії та видворив індійських дипломатів.

Крім того, Індія призупинила договір про води Інду від 1960 року. Пакистан розцінив цей крок як акт війни.

Між Індією і Пакистаном напружені стосунки з 1947 року через регіон Кашмір: його обидві країни вважають своєю територією. У другій половині ХХ століття між Індією і Пакистаном відбулись три великі війни і низка збройних конфліктів.

Більшість населення Кашміру складають мусульмани, але регіон є розділеним на індійську і пакистанську частини.

Індія скасує угоду про припинення вогню з Пакистаном - ЗМІ24.04.25, 19:35 • 10210 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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