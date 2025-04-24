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Індія скасує угоду про припинення вогню з Пакистаном - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2804 перегляди

Індія планує скасувати угоду про припинення вогню з Пакистаном, повідомляє Gulistan News. Це відбувається на тлі загострення відносин після теракту в Кашмірі.

Індія скасує угоду про припинення вогню з Пакистаном - ЗМІ

Індія незабаром може розірвати угоду про припинення вогню з Пакистаном. Про це повідомляє Gulistan News, пише УНН.

Деталі

"Індія незабаром припинить угоду про припинення вогню з Пакистаном", - говориться у лаконічному повідомленні.

Нагадаємо

Непрості відносини між Індією та Пакистаном різко загострилися після озброєного нападу на туристів у підконтрольній Індії частині Кашміру, який стався 22 квітня. Загинуло 26 людей, серед них 25 – громадяни Індії. Відповідальність за теракт взяло маловідоме збройне угруповання.

Після теракту Індія призупинила видачу віз громадянам Пакистану. Пакистанцям наказано покинути країну протягом 48 годин, а радників оголошено персонами нон грата.

Зі свого боку, Пакистан зупинив торгівлю з Індією і закрив свій повітряний простір для літаків індійських авіаліній.

Довідково

Кашмір є предметом територіальних суперечок між Індією і Пакистаном протяго багатьох десятиліть. З 1947 року, коли обидві держави здобули незалежність, між ними відбулося три Індо-пакистанські війни, які забрали десятки тисяч життів, внаслідок яких 60% території Кашміру забрала Індія, 40% Пакистан. Також відбулося кілька дрібних прикордонних конфліктів.

Ситуація в міжнародному масштабі ускладнюється тим, що обидві країни мають ядерну зброю і нова війна між ними може призвести до жахливих наслідків.

Угода про припинення вогню, була укладена між Індією та Пакистаном у лютому 2021 року та набула чинності в ніч з 24 на 25 лютого.

Цей крок став результатом переговорів між генеральними директорами військових операцій обох країн, під час яких було обговорено механізми для зниження напруженості на кордонах.

Одна з основних цілей угоди - забезпечити взаємовигідний і сталий мир між Індією та Пакистаном, зокрема вздовж лінії кордону.

У Пакистані звільнили понад 300 заручників після захоплення поїзда 13.03.25, 03:59 • 11661 перегляд

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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