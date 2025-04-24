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"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву
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Пакистан зупинив торгівлю з Індією і закрив небо для літаків

Київ • УНН

 • 2692 перегляди

Ісламабад вимагає від громадян Індії покинути Пакистан, призупинив дію віз та видворив індійських дипломатів. Індія також призупинила видачу віз пакистанцям після трагедії в Кашмірі.

Пакистан зупинив торгівлю з Індією і закрив небо для літаків

Пакистан зупинив торгівлю з Індією і закрив свій повітряний простір для літаків індійських авіаліній. Про це повідомляє NDTV, передає УНН.

Деталі

Офіційний Ісламабад також вимагає від громадян Індії залишити Пакистан, а також оголосив про зупинення дії віз, які були видані за програмою звільнення від віз.

Також Пакистан оголосив про видворення індійських дипломатів – до того аналогічний крок зробила Індія щодо пакистанських дипломатів.

Нагадаємо

Влада Індії оголосила про призупинення видачі віз громадянам Пакистану після загибелі людей на курорті в Кашмірі. Трагедія сталась 24 квітня: тоді загинуло 26 осіб, ще 17 було поранено.

Також Індія заборонила пакистанцям в’їзд на свою територію і вимагає від військових радників пакистанської місії залишити індійську територію впродовж тижня.

Доповнення

Між Індією і Пакистаном напружені стосунки з 1947 року через регіон Кашмір: його обидві країни вважають своєю територією. У другій половині ХХ століття між Індією і Пакистаном відбулись три великі війни і низка збройних конфліктів.

Більшість населення Кашміру складають мусульмани, але регіон є розділеним на індійську і пакистанську частини.

Стрілянина із десятками жертв в індійському Джамму і Кашмірі: відповідальність за напад взяло бойове угруповання "Кашмірський опір"23.04.25, 14:27 • 4678 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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