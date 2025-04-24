Індія призупинила видачу віз пакистанцям після теракту в Кашмірі - Reuters
Київ • УНН
Індія призупинила видачу віз громадянам Пакистану після теракту в Кашмірі, де загинули 26 людей. Пакистанцям наказано покинути Індію протягом 48 годин, а радників оголошено персонами нон грата.
Влада Індії оголосила про призупинення видачі віз громадянам Пакистану після загибелі людей на курорті в Кашмірі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Терористичний акт в індійській частині Кашміру стався декілька днів тому: озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів. За даними правоохоронців, загинуло 26 осіб, було поранено 17.
За даними індійської преси, двоє загиблих були громадянами Непалу і Об’єднаних Арабських Еміратів, інші загиблі – це туристи з інших регіонів Індії.
Відтепер громадянам Пакистану заборонено подорожувати до Індії за спеціальними візами: всі вже існуючі візи скасовані, а всі пакистанці в Індії мають 48 годин, щоб виїхати. Крім того, всі військові радники пакистанської місії в Індії були оголошені персонами нон грата і мають тиждень, щоб виїхати. Водночас, Індія оголосила про скорочення власної дипмісії у Пакистані.
Контекст
Індійсько-пакистанські відносини є напруженими з 1947 року, коли на мапі світу з’явились ці дві незалежні держави – до того часу це була територія Британської імперії. Головною причиною конфлікту є суперечка навколо регіону Кашмір: обидві країни вважають його своєю територією.
Більшість населення Кашміру складають мусульмани, але регіон є розділеним на індійську і пакистанську частини.
У другій половині ХХ століття між Індією і Пакистаном відбулись три великі війни і низка збройних конфліктів.
Стрілянина із десятками жертв в індійському Джамму і Кашмірі: відповідальність за напад взяло бойове угруповання "Кашмірський опір"23.04.25, 14:27 • 4644 перегляди