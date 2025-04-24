Індія призупинила видачу віз пакистанцям після теракту в Кашмірі - Reuters

Влада Індії оголосила про призупинення видачі віз громадянам Пакистану після загибелі людей на курорті в Кашмірі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Терористичний акт в індійській частині Кашміру стався декілька днів тому: озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів. За даними правоохоронців, загинуло 26 осіб, було поранено 17.

За даними індійської преси, двоє загиблих були громадянами Непалу і Об’єднаних Арабських Еміратів, інші загиблі – це туристи з інших регіонів Індії.

Відтепер громадянам Пакистану заборонено подорожувати до Індії за спеціальними візами: всі вже існуючі візи скасовані, а всі пакистанці в Індії мають 48 годин, щоб виїхати. Крім того, всі військові радники пакистанської місії в Індії були оголошені персонами нон грата і мають тиждень, щоб виїхати. Водночас, Індія оголосила про скорочення власної дипмісії у Пакистані.

Контекст

Індійсько-пакистанські відносини є напруженими з 1947 року, коли на мапі світу з’явились ці дві незалежні держави – до того часу це була територія Британської імперії. Головною причиною конфлікту є суперечка навколо регіону Кашмір: обидві країни вважають його своєю територією.

Більшість населення Кашміру складають мусульмани, але регіон є розділеним на індійську і пакистанську частини.

У другій половині ХХ століття між Індією і Пакистаном відбулись три великі війни і низка збройних конфліктів.

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