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Индия приостановила выдачу виз пакистанцам после теракта в Кашмире - Reuters

Киев • УНН

 • 2064 просмотра

Индия приостановила выдачу виз гражданам Пакистана после теракта в Кашмире, где погибли 26 человек. Пакистанцам приказано покинуть Индию в течение 48 часов, а советники объявлены персонами нон грата.

Индия приостановила выдачу виз пакистанцам после теракта в Кашмире - Reuters

Власти Индии объявили о приостановке выдачи виз гражданам Пакистана после гибели людей на курорте в Кашмире. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Террористический акт в индийской части Кашмира произошел несколько дней назад: вооруженные боевики открыли огонь по группе туристов. По данным правоохранительных органов, погибли 26 человек, были ранены 17.

По данным индийской прессы, двое погибших были гражданами Непала и Объединенных Арабских Эмиратов, остальные погибшие – это туристы из других регионов Индии.

Отныне гражданам Пакистана запрещено путешествовать в Индию по специальным визам: все уже существующие визы отменены, а все пакистанцы в Индии имеют 48 часов, чтобы выехать. Кроме того, все военные советники пакистанской миссии в Индии были объявлены персонами нон грата и имеют неделю, чтобы выехать. В то же время Индия объявила о сокращении собственной дипмиссии в Пакистане.

Контекст

Индийско-пакистанские отношения напряжены с 1947 года, когда на карте мира появились эти два независимых государства – до того времени это была территория Британской империи. Главной причиной конфликта является спор вокруг региона Кашмир: обе страны считают его своей территорией.

Большинство населения Кашмира составляют мусульмане, но регион разделен на индийскую и пакистанскую части.

Во второй половине ХХ века между Индией и Пакистаном произошло три большие войны и ряд вооруженных конфликтов.

Стрельба с десятками жертв в индийском Джамму и Кашмире: ответственность за нападение взяла боевая группировка "Кашмирское сопротивление"23.04.25, 14:27 • 4616 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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