За 2,2 тыс. долларов зарплаты и российский паспорт: как рф вербует иностранцев на войну с Украиной

россия активно рекламирует и пытается привлечь иностранных граждан, в том числе трудовых мигрантов, в свои вооруженные силы для участия в войне против Украины, предлагая финансовые стимулы, такие как ежемесячная зарплата в размере около 2000 долларов, премии, российские паспорта и другие льготы.