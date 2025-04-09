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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28638 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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16:38 • 42416 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Общество • 3 февраля, 12:58 • 23910 просмотра

Землетрясение в Тибете: 400 спасенных, поиски продолжаются на фоне суровых морозов

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 поразило Тибет, унеся жизни 126 человек и ранив 188. Спасатели эвакуировали более 400 человек, но поиски затрудняются из-за экстремально низких температур.

Новости Мира • 8 января, 06:29 • 22191 просмотра

Мощное землетрясение в Тибете унесло жизни уже более 100 человек

Землетрясение магнитудой 7,1 в горном регионе Тибета унесло жизни 106 человек и ранило 174 человека. Стихия повредила почти 3000 домов и ощущалась в соседних странах, включая Непал, Бутан и северную Индию.

Новости Мира • 7 января, 12:17 • 23602 просмотра

Количество погибших во время землетрясения в Тибете достигло 95 человек

Землетрясение магнитудой 7,1 в Тибете унесло жизни 95 человек, еще 130 получили ранения. Более 1000 домов повреждены в уезде Тингри, толчки ощущались в Непале и Индии.

Новости Мира • 7 января, 09:06 • 22694 просмотра

Мощное землетрясение в Тибете: уже более 50 жертв

Землетрясение магнитудой 7,1 в священном городе Шигадзе унесло жизни 53 человек, еще 62 пострадали. Китайские власти начали масштабную спасательную операцию в регионе, где отключены свет и вода.

Новости Мира • 7 января, 07:03 • 24561 просмотра

Землетрясение в Тибете: количество жертв продолжает расти

В результате землетрясения магнитудой 7,1 в уезде Динжи погибли 32 человека, еще 38 получили травмы. Спасательные работы продолжаются в регионе, где стихия вызвала серьезные разрушения.

Новости Мира • 7 января, 05:00 • 25542 просмотра

Мощное землетрясение в Гималаях: что известно о последствиях стихии

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Гималаях, унеся жизни по меньшей мере 9 человек в тибетском городе Шигадзе. Толчки ощутили в Непале, Индии и Бутане, спасательные работы продолжаются.

Новости Мира • 7 января, 03:49 • 102272 просмотра

Вопреки экономической зависимости от чая: на юге Индии возрождают "зеленые пустыни"

В южноиндийском регионе Нилгирис экологи пытаются восстановить естественные леса, уничтоженные чайными плантациями. Промышленное выращивание чая за 200 лет уничтожило 70% местных лесов и лугов.

Новости Мира • 20 ноября, 15:31 • 18236 просмотра

Мексиканские солдаты убили 6 мигрантов во время стрельбы на границе

Шесть мигрантов погибли, десять ранены в результате стрельбы военного патруля в Мексике. Инцидент произошел во время попытки остановить группу из 33 мигрантов, которые пытались сбежать на пикапе.

Новости Мира • 2 октября, 22:31 • 18235 просмотра

Разрушительные наводнения в Непале: 200 погибших, 30 пропавших без вести

Двухдневные ливни в Непале привели к масштабным наводнениям и оползням. В столице Катманду затоплено более тысячи домов, погибло несколько десятков человек. Ученые связывают интенсивные стихийные бедствия с изменениями климата.

Новости Мира • 30 сентября, 18:59 • 24496 просмотра

Наводнения и оползни в Непале унесли жизни по меньшей мере 100 человек

Сильные дожди в Непале вызвали наводнения и оползни, унесшие жизни по меньшей мере 100 человек. Спасатели эвакуировали более 3000 человек, тысячи домов затоплены, многие дороги заблокированы.

Новости Мира • 29 сентября, 09:43 • 18170 просмотра

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

По мнению ученых, предки современных носорогов появились на нашей планете более 30-ти миллионов лет назад. С XIX века из-за бесконтрольной охоты популяция носорогов существенно сокращаться.

УНН Lite • 22 сентября, 03:07 • 110159 просмотра

В Грузии группа альпинистов попала под удар молнии: вероятно, есть жертва

Группа альпинистов попала в сильную грозу на горе Шхелда в Сванете. Один погиб, упав со скалы, троих эвакуировали вертолетом, четвертого ищут спасатели.

Новости Мира • 11 августа, 11:52 • 34266 просмотра

В Непале упал вертолет, пять человек погибли - СМИ

Вертолет разбился в горах к северо-западу от Катманду. Среди погибших - четверо граждан Китая и один непалец-пилот. Спасательная операция проводилась с привлечением полиции и военных.

Новости Мира • 7 августа, 17:40 • 25220 просмотра

29 июля: Международный день тигра, День социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией

В начале ХХ века в дикой природе насчитывалось около 100 тысяч тигров. Сейчас эта цифра не дотягивает и до четырех тысяч. Считается, что количество этих животных в неволе больше, чем в дикой природе.

УНН Lite • 29 июля, 03:03 • 105919 просмотра

В Непале в результате авиакатастрофы погибли 18 человек

Самолет Saurya Airlines разбился во время взлета в Катманду, погибло 18 из 19 человек на борту. Единственный уцелевший - пилот, который получил травмы. Причина катастрофы пока неизвестна.

Общество • 25 июля, 01:36 • 21809 просмотра

Си Цзиньпин прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС: туда приедет и путин

Президент Китая Си Цзиньпин прибыл в Казахстан, чтобы принять участие в 24-м саммите Шанхайской организации сотрудничества, где также ожидается приезд российского диктатора владимира путина.

Новости Мира • 2 июля, 08:01 • 18996 просмотра

Непал осудил "мальчика Будду" за сексуальное насилие над детьми

Спорный духовный лидер, которого последователи считают реинкарнацией Будды, был обвинен в жестоком обращении с несовершеннолетними верующими. Он провел годы в бегах, прежде чем непальские чиновники арестовали его в январе.

Общество • 25 июня, 19:45 • 25017 просмотра

Африканцы по 2200 долларов: рф активизирует рекрутинг наемников для войны против Украины

россия значительно активизировала кампанию по вербовке иностранных наемников из стран Центральной Африки, в частности Руанды, Бурунди, Конго и Уганды, для участия в войне против Украины, предлагая им денежные выплаты, ежемесячное денежное содержание, медицинское страхование и российские паспорта.

Война • 28 мая, 12:46 • 20606 просмотра

Шри-Ланка отправит делегацию в рф для расследования в отношении собственных граждан, которых завербовали для войны в Украине

Шри-Ланка планирует отправить делегацию в Россию для расследования в отношении сотен своих граждан, которых завербовали в армию рф для участия в войне против Украины.

Новости Мира • 16 мая, 14:03 • 27579 просмотра

Непал ограничил разрешения на восхождение на Эверест

Верховный суд Непала обязал правительство ограничить количество разрешений на восхождение на Эверест и другие горы, а также принять меры по утилизации отходов и сохранению горной среды.

Новости Мира • 4 мая, 11:42 • 27206 просмотра

День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая

Сегодня, первого мая, во многих странах мира зоозащитники и любители дикой природы приобщаются к различным мероприятиям по случаю Дня защиты носорогов. Сейчас во всей Африке живут более 11 тысяч носорогов

УНН Lite • 1 мая, 03:03 • 137857 просмотра

За 2,2 тыс. долларов зарплаты и российский паспорт: как рф вербует иностранцев на войну с Украиной

россия активно рекламирует и пытается привлечь иностранных граждан, в том числе трудовых мигрантов, в свои вооруженные силы для участия в войне против Украины, предлагая финансовые стимулы, такие как ежемесячная зарплата в размере около 2000 долларов, премии, российские паспорта и другие льготы.

Война • 15 апреля, 13:13 • 21306 просмотра

Парламент Таиланда легализовал однополые браки

Нижняя палата парламента Таиланда приняла закон о легализации однополых браков, который, в случае одобрения Сенатом и Королем, сделает Таиланд первой страной в Юго-Восточной Азии, которая признает такие союзы.

Общество • 27 марта, 23:05 • 34091 просмотра

россия активизировала агитацию среди граждан стран третьего мира

Россия сталкивается с трудностями в мобилизации войск, что приводит к усилению агитации и вербовки граждан из бедных стран в качестве наемников для борьбы против Украины, и на сегодняшний день Украина захватила более 11 000 таких наемников.

Война • 15 марта, 10:38 • 27159 просмотра

У Украины есть пленные наемники из 4 стран мира

Украина захватила в плен наемников из Сомали, Сьерра-Леоне, Кубы и Непала, а на стороне России воюет значительное количество граждан Индии, по словам украинского чиновника.

Война • 15 марта, 10:24 • 31027 просмотра

Непал потребует от всех альпинистов на Эверест использовать чип слежения

Непал потребует от всех альпинистов носить во время восхождения на Эверест отслеживающие чипы, чтобы сократить время поиска и спасения.

Новости Мира • 3 марта, 04:05 • 34681 просмотра

россия активно завозит на оккупированные территории наемников из Кубы и Непала - Центр нацсопротивления

Наемники из Кубы и Непала проходят подготовку на местных полигонах, тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены террористической группы "вагнер".

Война • 1 марта, 17:32 • 31591 просмотра

Индия просит россию отпустить из армии ее граждан, которые там "на вспомогательных работах"

МИД Индии попросил россию о досрочном освобождении некоторых индийцев, которые работают в армии РФ на "вспомогательных работах".

Новости Мира • 23 февраля, 12:42 • 22123 просмотра

рф вербует наемников за рубежом из-за высокой стоимости мобилизации внутри страны - разведка

россия активно вербует иностранных наемников для участия в войне в Украине, поскольку это выгоднее и дешевле, чем продолжать внутреннюю мобилизацию.

Война • 13 февраля, 17:04 • 23025 просмотра