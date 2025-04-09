Пятеро украинских бойцов с ранениями и ампутированными конечностями поднялись на Килиманджаро. Военнослужащие преодолели высоту 5895 метров после четырех месяцев подготовки.
Мощное землетрясение магнитудой 6,8 поразило Тибет, унеся жизни 126 человек и ранив 188. Спасатели эвакуировали более 400 человек, но поиски затрудняются из-за экстремально низких температур.
Землетрясение магнитудой 7,1 в горном регионе Тибета унесло жизни 106 человек и ранило 174 человека. Стихия повредила почти 3000 домов и ощущалась в соседних странах, включая Непал, Бутан и северную Индию.
Землетрясение магнитудой 7,1 в Тибете унесло жизни 95 человек, еще 130 получили ранения. Более 1000 домов повреждены в уезде Тингри, толчки ощущались в Непале и Индии.
Землетрясение магнитудой 7,1 в священном городе Шигадзе унесло жизни 53 человек, еще 62 пострадали. Китайские власти начали масштабную спасательную операцию в регионе, где отключены свет и вода.
В результате землетрясения магнитудой 7,1 в уезде Динжи погибли 32 человека, еще 38 получили травмы. Спасательные работы продолжаются в регионе, где стихия вызвала серьезные разрушения.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Гималаях, унеся жизни по меньшей мере 9 человек в тибетском городе Шигадзе. Толчки ощутили в Непале, Индии и Бутане, спасательные работы продолжаются.
В южноиндийском регионе Нилгирис экологи пытаются восстановить естественные леса, уничтоженные чайными плантациями. Промышленное выращивание чая за 200 лет уничтожило 70% местных лесов и лугов.
Шесть мигрантов погибли, десять ранены в результате стрельбы военного патруля в Мексике. Инцидент произошел во время попытки остановить группу из 33 мигрантов, которые пытались сбежать на пикапе.
Двухдневные ливни в Непале привели к масштабным наводнениям и оползням. В столице Катманду затоплено более тысячи домов, погибло несколько десятков человек. Ученые связывают интенсивные стихийные бедствия с изменениями климата.
Сильные дожди в Непале вызвали наводнения и оползни, унесшие жизни по меньшей мере 100 человек. Спасатели эвакуировали более 3000 человек, тысячи домов затоплены, многие дороги заблокированы.
По мнению ученых, предки современных носорогов появились на нашей планете более 30-ти миллионов лет назад. С XIX века из-за бесконтрольной охоты популяция носорогов существенно сокращаться.
Группа альпинистов попала в сильную грозу на горе Шхелда в Сванете. Один погиб, упав со скалы, троих эвакуировали вертолетом, четвертого ищут спасатели.
Вертолет разбился в горах к северо-западу от Катманду. Среди погибших - четверо граждан Китая и один непалец-пилот. Спасательная операция проводилась с привлечением полиции и военных.
В начале ХХ века в дикой природе насчитывалось около 100 тысяч тигров. Сейчас эта цифра не дотягивает и до четырех тысяч. Считается, что количество этих животных в неволе больше, чем в дикой природе.
Самолет Saurya Airlines разбился во время взлета в Катманду, погибло 18 из 19 человек на борту. Единственный уцелевший - пилот, который получил травмы. Причина катастрофы пока неизвестна.
Президент Китая Си Цзиньпин прибыл в Казахстан, чтобы принять участие в 24-м саммите Шанхайской организации сотрудничества, где также ожидается приезд российского диктатора владимира путина.
Спорный духовный лидер, которого последователи считают реинкарнацией Будды, был обвинен в жестоком обращении с несовершеннолетними верующими. Он провел годы в бегах, прежде чем непальские чиновники арестовали его в январе.
россия значительно активизировала кампанию по вербовке иностранных наемников из стран Центральной Африки, в частности Руанды, Бурунди, Конго и Уганды, для участия в войне против Украины, предлагая им денежные выплаты, ежемесячное денежное содержание, медицинское страхование и российские паспорта.
Шри-Ланка планирует отправить делегацию в Россию для расследования в отношении сотен своих граждан, которых завербовали в армию рф для участия в войне против Украины.
Верховный суд Непала обязал правительство ограничить количество разрешений на восхождение на Эверест и другие горы, а также принять меры по утилизации отходов и сохранению горной среды.
Сегодня, первого мая, во многих странах мира зоозащитники и любители дикой природы приобщаются к различным мероприятиям по случаю Дня защиты носорогов. Сейчас во всей Африке живут более 11 тысяч носорогов
россия активно рекламирует и пытается привлечь иностранных граждан, в том числе трудовых мигрантов, в свои вооруженные силы для участия в войне против Украины, предлагая финансовые стимулы, такие как ежемесячная зарплата в размере около 2000 долларов, премии, российские паспорта и другие льготы.
Нижняя палата парламента Таиланда приняла закон о легализации однополых браков, который, в случае одобрения Сенатом и Королем, сделает Таиланд первой страной в Юго-Восточной Азии, которая признает такие союзы.
Россия сталкивается с трудностями в мобилизации войск, что приводит к усилению агитации и вербовки граждан из бедных стран в качестве наемников для борьбы против Украины, и на сегодняшний день Украина захватила более 11 000 таких наемников.
Украина захватила в плен наемников из Сомали, Сьерра-Леоне, Кубы и Непала, а на стороне России воюет значительное количество граждан Индии, по словам украинского чиновника.
Непал потребует от всех альпинистов носить во время восхождения на Эверест отслеживающие чипы, чтобы сократить время поиска и спасения.
Наемники из Кубы и Непала проходят подготовку на местных полигонах, тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены террористической группы "вагнер".
МИД Индии попросил россию о досрочном освобождении некоторых индийцев, которые работают в армии РФ на "вспомогательных работах".
россия активно вербует иностранных наемников для участия в войне в Украине, поскольку это выгоднее и дешевле, чем продолжать внутреннюю мобилизацию.