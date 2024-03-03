Непал потребует от всех альпинистов на Эверест использовать чип слежения

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  147975 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  184250 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  169929 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  200360 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  215949 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  174922 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  162570 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  159735 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  173122 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172449 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Непал потребует от всех альпинистов на Эверест использовать чип слежения

Непал потребует от всех альпинистов на Эверест использовать чип слежения

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 04:05  •  12345 просмотра

Read in English

Непал потребует от всех альпинистов носить во время восхождения на Эверест отслеживающие чипы, чтобы сократить время поиска и спасения.

Подняться на Эверест отныне смогут только те альпинисты, которые будут иметь с собой во время восхождения устройство для отслеживания, чтобы в случае необходимости сократить время на поисково-спасательные миссии. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Специальный чип туристы смогут взять в аренду заплатив за него 10-15 долларов. В конце маршрута чип надо будет вернуть.

По словам директора департамента туризма Непала Ракеша Гурунга, вскоре на Эвересте начнется весенний альпинистский сезон, который длится с марта по май.

Эверест опасен для восхождения, а в последние годы он становится все более переполненным и еще более опасным для жизни. В прошлом году Непал выдал рекордное количество разрешений на восхождение на Эверест в течение весеннего сезона. Этот сезон, в то же время, стал одним и одним из самых смертоносных за последнее время: 12 подтвержденных смертей и пятеро альпинистов, пропавших без вести

рассказал Ракеша Гурунга

Гурунга подчеркнул, что власти страны пытаются уменьшить количество смертей среди альпинистов и принимают и другие меры, чтобы обезопасить желающих покорить вершину.

Эверест имеет огромную проблему с мусором: в будущем альпинистам придется спускаться со своими экскрементами9 февраля 2024, 18:16 • 26424 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
cnnCNN
everestЭверест
nepalНепал
Непал вимагатиме від усіх альпіністів на Еверест використовувати чіп стеження
Nepal to require all Everest climbers to wear tracking chip
Новости по теме

Непал потребует от всех альпинистов на Эверест использовать чип слежения

Непал потребует от всех альпинистов носить во время восхождения на Эверест отслеживающие чипы, чтобы сократить время поиска и спасения.

Новости Мира •   •  12345 просмотра
Непал потребует от всех альпинистов на Эверест использовать чип слежения

Турецкий экспорт в Россию за февраль сократился на треть из-за санкций

Турецкий экспорт в Россию упал на 33% в феврале 2024 года на фоне санкций, введенных США и ЕС против России из-за ее вторжения в Украину.

Экономика •   •  12242 просмотра
Турецкий экспорт в Россию за февраль сократился на треть из-за санкций

Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

Джилл Байден назвала бывшего президента Дональда Трампа угрозой для женщин и семей в своей речи в Атланте.

Новости Мира •   •  11124 просмотра
Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

В Минобороны россии заявили о сбитии почти 40 дронов над Крымом за ночь

Российская противовоздушная оборона уничтожила 38 украинских беспилотников над Крымом ночью, что стало одной из крупнейших атак на полуостров, о которых сообщалось до сих пор.

Война •   •  15640 просмотра
В Минобороны россии заявили о сбитии почти 40 дронов над Крымом за ночь

На борту сухогрузного судна, затонувшего в Красном море, было 21 тыс. тонн удобрений.

Грузовое судно, перевозившее 21 000 тонн удобрений, затонуло в Красном море после того, как было повреждено во время предыдущей атаки хуситов в середине февраля.

Война •   •  11641 просмотра
На борту сухогрузного судна, затонувшего в Красном море, было 21 тыс. тонн удобрений.

Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО

Япония примет участие в учениях по космической обороне под руководством Франции вместе со странами-членами и партнерами НАТО с целью противодействия текущим и будущим угрозам в космосе.

Война •   •  15594 просмотра
Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО

Трамп победил на голосованиях в трех штатах

Трамп выиграл республиканские кокусы в Миссури, Мичигане и Айдахо, победив бывшего посла ООН Никки Хейли и увеличив количество своих делегатов.

Выборы 2014 •   •  11089 просмотра
Трамп победил на голосованиях в трех штатах

NYT провело опрос: Если бы выборы президента США проходили сегодня

Согласно новому опросу NYT, Трамп получил бы 48% поддержки, а Байден - 43%, если бы президентские выборы состоялись сегодня.

Политика •   •  20835 просмотра
NYT провело опрос: Если бы выборы президента США проходили сегодня

В Сенате заявили об американских технологиях в российской армии

Сенат обсудил, как российские военные продолжают использовать американские технологии в вооружении, несмотря на санкции, приводя данные, свидетельствующие об использовании 211 полупроводников и микросхем американского производства в российских ракетах и оборудовании.

Война •   •  34733 просмотра
В Сенате заявили об американских технологиях в российской армии

В штате Пенсильвания товарный поезд сошел с рельсов и упал в реку

Грузовой поезд, перевозивший силиконовые гранулы, сошел с рельсов и упал в реку в Пенсильвании, высыпав в воду свой груз - силиконовые гранулы и дизельное топливо.

Новости Мира •   •  26814 просмотра
В штате Пенсильвания товарный поезд сошел с рельсов и упал в реку