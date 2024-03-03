Непал потребует от всех альпинистов на Эверест использовать чип слежения

Подняться на Эверест отныне смогут только те альпинисты, которые будут иметь с собой во время восхождения устройство для отслеживания, чтобы в случае необходимости сократить время на поисково-спасательные миссии. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Специальный чип туристы смогут взять в аренду заплатив за него 10-15 долларов. В конце маршрута чип надо будет вернуть.

По словам директора департамента туризма Непала Ракеша Гурунга, вскоре на Эвересте начнется весенний альпинистский сезон, который длится с марта по май.

Эверест опасен для восхождения, а в последние годы он становится все более переполненным и еще более опасным для жизни. В прошлом году Непал выдал рекордное количество разрешений на восхождение на Эверест в течение весеннего сезона. Этот сезон, в то же время, стал одним и одним из самых смертоносных за последнее время: 12 подтвержденных смертей и пятеро альпинистов, пропавших без вести рассказал Ракеша Гурунга

Гурунга подчеркнул, что власти страны пытаются уменьшить количество смертей среди альпинистов и принимают и другие меры, чтобы обезопасить желающих покорить вершину.

Эверест имеет огромную проблему с мусором: в будущем альпинистам придется спускаться со своими экскрементами