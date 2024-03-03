Непал потребует от всех альпинистов на Эверест использовать чип слежения
Киев • УНН
Непал потребует от всех альпинистов носить во время восхождения на Эверест отслеживающие чипы, чтобы сократить время поиска и спасения.
Подняться на Эверест отныне смогут только те альпинисты, которые будут иметь с собой во время восхождения устройство для отслеживания, чтобы в случае необходимости сократить время на поисково-спасательные миссии. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Специальный чип туристы смогут взять в аренду заплатив за него 10-15 долларов. В конце маршрута чип надо будет вернуть.
По словам директора департамента туризма Непала Ракеша Гурунга, вскоре на Эвересте начнется весенний альпинистский сезон, который длится с марта по май.
Эверест опасен для восхождения, а в последние годы он становится все более переполненным и еще более опасным для жизни. В прошлом году Непал выдал рекордное количество разрешений на восхождение на Эверест в течение весеннего сезона. Этот сезон, в то же время, стал одним и одним из самых смертоносных за последнее время: 12 подтвержденных смертей и пятеро альпинистов, пропавших без вести
Гурунга подчеркнул, что власти страны пытаются уменьшить количество смертей среди альпинистов и принимают и другие меры, чтобы обезопасить желающих покорить вершину.
Эверест имеет огромную проблему с мусором: в будущем альпинистам придется спускаться со своими экскрементами9 февраля 2024, 18:16 • 26424 просмотра
Непал потребует от всех альпинистов на Эверест использовать чип слежения
Непал потребует от всех альпинистов носить во время восхождения на Эверест отслеживающие чипы, чтобы сократить время поиска и спасения.
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