Эверест имеет огромную проблему с мусором: в будущем альпинистам придется спускаться со своими экскрементами

По возвращении в базовый лагерь альпинистам будет предписано предъявить свои полные мешки с калом для проверки, чтобы доказать, что ничего не оставили на вершине. Об этом передает УНН со ссылкой на DPA и ВВС.

Детали

Непал выдвигает требование, чтобы альпинисты на Эвересте несли свои фекалии обратно в базовый лагерь и больше не оставляли их на горе.

Начиная с нынешнего основного сезона весной, будет обязательным использование мешков для фекалий. Об этом заявил Мингма Чхири Шерпа, высокопоставленный представитель ответственного муниципалитета Пасанг Лхаму.

До сих пор альпинисты обычно копали ямы, в которых оставляли свои фекалии, но повышение температуры означает, что фекалии больше не разлагаются полностью, что приводит к неприятному запаху.

Наши горы начинают вонять. Мы получаем жалобы, что на скалах видны человеческие фекалии и что некоторые альпинисты болеют. Это неприемлемо и вредит нашему имиджу - сказал в интервью ВВС Мингма Шерпа, глава муниципалитета Пасанг Лхаму.

Для борьбы с этим бедствием местные власти решили снабдить отважных альпинистов специальными пакетами, содержащими химикаты и порошки, которые делают фекалии без запаха и более твердыми.

Эти пакеты, по два на каждого альпиниста, будут "проверяться" после возвращения из путешествия на вершину Эвереста, которое длится в среднем две недели.

Самая высокая свалка в мире

Кроме фекалий, на Эвересте есть также тонны другого мусора - например, разбитые палатки и одежда, пищевые упаковки, плиты, пустые бутылки из-под воды, пивные банки и кислородные баллоны. Гора высотой 8849 метров имеет печальную славу самой высокой свалки в мире.

Власти гималайской страны, которая имеет несколько самых высоких гор в мире, уже некоторое время пытаются решить эту проблему. Время от времени туда высылают команды уборщиков, а на туристических тропах региона устанавливают мусорные баки.

Напомним,

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