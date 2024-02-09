Эверест имеет огромную проблему с мусором: в будущем альпинистам придется спускаться со своими экскрементами
Отныне альпинисты на Эвересте будут обязаны нести собственные фекалии обратно в базовый лагерь и предъявлять пакеты для проверки, чтобы доказать, что на горе ничего не было оставлено.
Мы привыкли к параноидальным оправданиям: в Польше отреагировали на упрек путина относительно вины поляков в начале Второй мировой
Министр иностранных дел Польши Сикорский не удивился обвинению Путина в том, что Польша начала Вторую мировую войну в его недавнем интервью.
Экологический договор для Украины: Международная рабочая группа согласовала и представила документ
Международная рабочая группа по вопросам экологических последствий войны представила Экологический договор для Украины, который имеет целью компенсировать весь экологический ущерб, нанесенный войной россии, и помочь восстановить Украину как экологическое государство.
Украинцы имеют уникальную возможность создать официальный лозунг для сборной Украины по футболу
Болельщики имеют возможность предложить слоганы для решающего матча отбора к Чемпионату мира против Шотландии 26 марта, а слоган-победитель будет использован в промо-кампании матча с высокими ставками.
Соединенные Штаты и Филиппины провели боевые учения: они не влияют на сосредоточенность США на Украине и Газе
США и Филиппины провели совместное морское и воздушное патрулирование в Южно-Китайском море в рамках ежегодных военных учений, причем американский генерал заявил, что это не влияет на внимание Америки к конфликтам рф-Украина, ХАМАС-Израиль и событиям на Ближнем Востоке.
Украинского военного, который недавно вернулся из плена, сбила машина
Украинский солдат Юрий Галкин, который недавно вернулся из российского плена, погиб после того, как его сбила машина, когда он переходил дорогу, сообщает его дочь в Instagram.
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
Президент Всеукраинской ассоциации полиграфологов сообщила, что бывший руководитель Департамента военно-технической политики Минобороны прошел первую проверку на полиграфе в соответствии с методикой.
Сейм Польши поддержал продление временной защиты для украинских беженцев
Польский Сейм проголосовал за продление временной защиты для беженцев из Украины до 30 июня 2024 года, что позволит около 950 000 украинцев, приехавших в Польшу из-за войны, сохранить доступ к рынку труда, бесплатной медицинской помощи и социальным выплатам.
В США решили запретить автоматические звонки с голосом, сгенерированным искусственным интеллектом
FCC запретила автоматизированные звонки, содержащие искусственно сгенерированные голоса, в целях борьбы с мошенническими звонками с использованием передовых технологий искусственного интеллекта.
ВАКС начнет рассмотрение дела о госизмене экс-нардепа Деркача 14 февраля
Высший антикоррупционный суд Украины начнет рассмотрение дела против бывшего народного депутата Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении, 14 февраля.