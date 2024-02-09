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Спецоперация рф: в ГУР отреагировали на интервью путина Карлсону

Спецоперация рф: в ГУР отреагировали на интервью путина Карлсону

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 17:11  •  7698 просмотра

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Представитель ГУР назвал интервью путина Такеру Карлсону российской спецоперацией по распространению пропаганды и ложных нарративов среди западной аудитории.

Представитель ГУР Андрей Юсов назвал интервью президента рф владимира путина Такеру Карлсону российской спецоперацией, передает УНН.

"Это не могло не быть спецоперацией. Безусловно, это мера воздействия, безусловно, это информационно-психологическая специальная операция. Да, российская спецоперация, потому что целевая аудитория этого интервью - это свободный мир, западный мир. Те лживые нарративы и пропаганда должны были бы в чем-то убедить свободный демократический мир", - сказал Юсов в эфире телемарафона.

Представитель ГУР назвал российского диктатора "геополитическим фанатиком".

"... подает ложную информацию о международном праве, истории, решает, каким нациям существовать или не существовать, рассказывает абсурдные реалии об австрийском генштабе", - добавил Юсов.

Однако по мнению Юсова, рф использовала эту ИПСО "так себе".

"... российские спецслужбы тратят колоссальные средства для того, чтобы осуществлять влияние на западную аудиторию, свидетельствует о том, что для них эта аудитория важна. Они понимают, что именно возможность влиять на демократический мир для них критически важна", - резюмировал он.

На путина подали заявление о "реабилитации нацизма" после интервью Такеру Карлсону, в котором он пытался оправдать Гитлера09 февраль 2024, 15:34 • 11197 просмотров

Добавим

Пресс-секретарь ЕС раскритиковала "западное" интервью путина, заявив, что он повторил старую ложь и продемонстрировал еще большую враждебность к Западу, не предложив реальных шагов к миру в Украине.

Антонина Туманова

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Спецоперація рф: у ГУР відреагували на інтерв'ю путіна Карлсону
Russia's special operation: the GUR reacts to Putin's interview with Carlson
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Спецоперация рф: в ГУР отреагировали на интервью путина Карлсону

Представитель ГУР назвал интервью путина Такеру Карлсону российской спецоперацией по распространению пропаганды и ложных нарративов среди западной аудитории.

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