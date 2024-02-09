Спецоперация рф: в ГУР отреагировали на интервью путина Карлсону

Представитель ГУР Андрей Юсов назвал интервью президента рф владимира путина Такеру Карлсону российской спецоперацией, передает УНН.

"Это не могло не быть спецоперацией. Безусловно, это мера воздействия, безусловно, это информационно-психологическая специальная операция. Да, российская спецоперация, потому что целевая аудитория этого интервью - это свободный мир, западный мир. Те лживые нарративы и пропаганда должны были бы в чем-то убедить свободный демократический мир", - сказал Юсов в эфире телемарафона.

Представитель ГУР назвал российского диктатора "геополитическим фанатиком".

"... подает ложную информацию о международном праве, истории, решает, каким нациям существовать или не существовать, рассказывает абсурдные реалии об австрийском генштабе", - добавил Юсов.

Однако по мнению Юсова, рф использовала эту ИПСО "так себе".

"... российские спецслужбы тратят колоссальные средства для того, чтобы осуществлять влияние на западную аудиторию, свидетельствует о том, что для них эта аудитория важна. Они понимают, что именно возможность влиять на демократический мир для них критически важна", - резюмировал он.

На путина подали заявление о "реабилитации нацизма" после интервью Такеру Карлсону, в котором он пытался оправдать Гитлера

Добавим

Пресс-секретарь ЕС раскритиковала "западное" интервью путина, заявив, что он повторил старую ложь и продемонстрировал еще большую враждебность к Западу, не предложив реальных шагов к миру в Украине.