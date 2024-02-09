На путина подали заявление о "реабилитации нацизма" после интервью Такеру Карлсону, в котором он пытался оправдать Гитлера

Политический активист Сергей Антонов обратился в следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела против путина по статье о реабилитации нацизма. По мнению Антонова, в интервью бывшему телеведущему Fox News Такеру Карлсону путин оправдывал Гитлера, заявив, что Польша якобы вынудила нацистскую Германию на нее напасть. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

В заявлении Антонов приводит цитаты из интервью путина, который, в частности, говорит, что поляки вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну. Он сказал, что война началась 1 сентября 1939 года именно с Польши, поскольку она была "несговорчивой" и Гитлеру ничего не оставалось, как начать войну.

По мнению Антонова, в словах путина содержится "отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором".

Антонов подчеркивает, что эти высказывания были распространены в СМИ и социальных сетях. Он указывает, что видит в этом признаки преступления, совершенного лицом "с использованием своего служебного положения и с использованием средств массовой информации", и требует начать доследственную проверку, следственный комитет зарегистрировал заявление Антонова.

Контекст

Антонов возглавляет объединение российских оппозиционных политиков против узурпации власти в россии "Комитет-2024", на данный момент он, как и многие другие представители организации, выехал из россии.

Напомним

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в москве встретился с путиным. Он стал первым западным журналистом, который поговорил с Путиным после того, как россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

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