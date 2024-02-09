Центр стратегических коммуникаций: интервью Карлсона с путиным - это марафон из бреда и фейков

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским диктатором владимиром путиным - это двухчасовой марафон из бреда и фейков. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП, передает УНН.

Детали

9 февраля опубликовано широко анонсированное российской пропагандой интервью путина скандальному журналисту Такеру Карлсону.

Центр страткома отмечает, что Карлсон - журналист, который дискредитировал себя в США распространением откровенных фейков, подогревом конспирологических настроений и украинофобской пропагандой.

"Значение, которое российская пропаганда придала личному участию Карлсона в интервьюировании путина, свидетельствует о глубокой провинциальности и вторичности россии относительно США. Интервью Карлсона с путиным - это не объективная и даже не альтернативная журналистика, а обычная джинса, пропагандистская акция", - информирует Центр страткома в Telegram.

Отмечается, что несмотря на громкие анонсы, интервью оказалось скучным и малоинформативным. путин просто повторял заученные мантры об истории и политике, указали в Центре страткома.

"Наиболее красноречивыми в интервью все же были не слова путина, а напряженная мимика Карлсона", - добавляют в Центре страткома.

Дополнение

Журналисты The Washington Post выразили мнение, что интервью путина с Такером Карлсоном демонстрирует связь кремля с Республиканской партией Трампа, указав, что это может увеличить шансы Дональда Трампа на переизбрание и убедить республиканцев продолжать блокировать военную помощь США Украине.

Журналист Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк заявлял, что ЕС не будет вводить санкции против Такера Карлсона за интервью с путиным.