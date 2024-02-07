ЄС не запроваджуватиме санкції проти Такера Карлсона за інтерв'ю з путіним
Київ • УНН
ЄС не запроваджуватиме санкції проти Такера Карлсона за інтерв'ю з Путіним, оскільки депутат Європарламенту не має повноважень запроваджувати санкції, натомість близько 250 російських осіб та компаній незабаром будуть піддані санкціям за війну в Україні.
Європейський союз не збирається запроваджувати санкції проти американського пропагандиста Такера Карлсона, який взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомив на платформі Х редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк, передає УНН.
Деталі
За його даними, про санкції проти Карлсона говорить один із членів Європейського парламенту, який не має права голосу у питанні накладення обмежень.
ЄС не збирається застосовувати санкції до Такера Карлссона. Просто про це говорить якийсь член Європейського парламенту, який не має права голосу щодо європейських санкцій
Натомість Рікард Йозвяк повідомив, що незабаром під санкції потраплять близько 250 російських осіб і компаній через війну в Україні.
Раніше у ЗМІ з'являлась інформація, що Через інтерв'ю з путіним Такер Карлсона може потрапити під санкції Європейського Союзу.
Нагадаємо
Цього тижня Карлсон відвідав росію, де зустрівся з путіним для запису інтерв'ю. Він повідомив, що випустить інтерв'ю вже скоро. Зміст інтерв'ю Карлсона з путіним поки що незрозумілий, але, зважаючи на те, що журналіст тривалий час захищав російську політику, можна очікувати, що воно буде прихильним до москви.
Інтерв'ю путіна скандальному американському журналісту може вийти вже завтра07.02.24, 16:03 • 23070 переглядiв