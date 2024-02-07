Інтерв'ю путіна скандальному американському журналісту може вийти вже завтра

ukenru
19:41 • 37861 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87917 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111845 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 113979 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228239 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155241 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145830 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132266 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121654 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112840 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.6 м/с
75 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124368 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130170 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134436 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110171 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51976 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228239 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384479 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439876 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448309 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357778 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111845 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130170 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124368 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98326 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107641 перегляди
Актуальне
Інтерв'ю путіна скандальному американському журналісту може вийти вже завтра

Інтерв'ю путіна скандальному американському журналісту може вийти вже завтра

Київ • УНН

 • 23070 перегляди

путін дав перше з початку повномасштабного вторгнення інтерв'ю західному журналісту, обравши для нього конспіролога та прихильника Трампа, колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона.

російський диктатор путін вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну дав інтерв'ю західному журналісту, обравши для цього прихильника Трампа та теорій змови Такера Карлсона. Воно вже записано та може бути опубліковано 8 лютого. Як пише УНН, про це повідомляють ВВС та The Wall Street Journal.

Деталі

У вівторок путін поговорив з американським телеведучим Такером Карлсоном. Це перше інтерв'ю, яке він дав американському, і взагалі західному, журналісту з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну майже два роки тому. Як пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, інтерв'ю може бути опубліковано завтра.

Карлсон прилетів до москви минулого тижня. У вівторок він повідомив у соцмережі Х, що записує інтерв'ю з путіним. За його словами, інтерв'ю буде показано в невідредагованому вигляді на його сайті Tucker Carlson Network і пізніше в соцмережі X, де в Карлсона понад 11 мільйонів фоловерів.

Сенату США збираються запропонувати голосування за план Б: фінансування України без безпеки кордону - ЗМІ07.02.24, 15:34 • 25120 переглядiв

Американський журналіст Такер Карлсон раніше був ведучим телеканалу Fox News, звідки пішов у квітні 2023 року після позову, що був висунутий у зв'язку з репортажем Карлсона про захоплення 6 січня 2021 року прихильниками Дональда Трампа Капітолія і поширення в ефірі неправдивих тверджень Трампа про те, що його поразка на виборах 2020 року стала результатом фальсифікацій.

З того часу він активно веде соцмережі, де його відео набирають мільйонні перегляди, оскільки його політичні погляди поділяють багато консервативно налаштованих американців.

Він продовжує бути прихильником Трампа, виступає за різке скорочення нелегальної міграції в США, неухильне дотримання права на володіння зброєю, скептично ставиться до проблеми глобальних кліматичних змін, руху Black Lives Matter, гендерної проблематики та деяких інших ліберальних ідей. Він також заявляв, що в уряду США є космічний корабель інопланетян, повторював вигадки російської влади про американські лабораторії з виробництва біологічної зброї в Україні, стверджував, що Каховську ГЕС зруйнували українці тощо. Також Карлсон неодноразово із симпатією відгукувався про путіна.

Держдеп про заяву путіна про буферну зону: рф могла б почати з демілітаризації частин України, де нині російські війська02.02.24, 10:55 • 52241 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
foks-niusФокс Ньюс
taker-karlsonТакер Карлсон
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
kakhovska-hrebliaКаховська гребля
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74