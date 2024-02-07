Інтерв'ю путіна скандальному американському журналісту може вийти вже завтра

російський диктатор путін вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну дав інтерв'ю західному журналісту, обравши для цього прихильника Трампа та теорій змови Такера Карлсона. Воно вже записано та може бути опубліковано 8 лютого. Як пише УНН, про це повідомляють ВВС та The Wall Street Journal.

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У вівторок путін поговорив з американським телеведучим Такером Карлсоном. Це перше інтерв'ю, яке він дав американському, і взагалі західному, журналісту з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну майже два роки тому. Як пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, інтерв'ю може бути опубліковано завтра.

Карлсон прилетів до москви минулого тижня. У вівторок він повідомив у соцмережі Х, що записує інтерв'ю з путіним. За його словами, інтерв'ю буде показано в невідредагованому вигляді на його сайті Tucker Carlson Network і пізніше в соцмережі X, де в Карлсона понад 11 мільйонів фоловерів.

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Американський журналіст Такер Карлсон раніше був ведучим телеканалу Fox News, звідки пішов у квітні 2023 року після позову, що був висунутий у зв'язку з репортажем Карлсона про захоплення 6 січня 2021 року прихильниками Дональда Трампа Капітолія і поширення в ефірі неправдивих тверджень Трампа про те, що його поразка на виборах 2020 року стала результатом фальсифікацій.

З того часу він активно веде соцмережі, де його відео набирають мільйонні перегляди, оскільки його політичні погляди поділяють багато консервативно налаштованих американців.

Він продовжує бути прихильником Трампа, виступає за різке скорочення нелегальної міграції в США, неухильне дотримання права на володіння зброєю, скептично ставиться до проблеми глобальних кліматичних змін, руху Black Lives Matter, гендерної проблематики та деяких інших ліберальних ідей. Він також заявляв, що в уряду США є космічний корабель інопланетян, повторював вигадки російської влади про американські лабораторії з виробництва біологічної зброї в Україні, стверджував, що Каховську ГЕС зруйнували українці тощо. Також Карлсон неодноразово із симпатією відгукувався про путіна.

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