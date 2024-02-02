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Держдеп про заяву путіна про буферну зону: рф могла б почати з демілітаризації частин України, де нині російські війська

Держдеп про заяву путіна про буферну зону: рф могла б почати з демілітаризації частин України, де нині російські війська

Київ • УНН

 • 52241 перегляди

Речник Державного департаменту США заявив, що важко зрозуміти реалізацію щодо демілітаризованої зони між рф та Україною, доки російські війська залишатимуться в деяких частинах України.

Російський диктатор володимир путін ясно давав зрозуміти, що не змінив своїх цілей у війні проти України. І якщо росія справді хоче проявити інтерес до демілітаризованої зони, вони можуть почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські війська. Так речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу 1 лютого прокоментував "пропозицію" путіна про "демілітаризовану" буферну зону між росією та Україною, передає УНН.

Деталі

Зі слів Міллера, йому "важко зрозуміти, як буде створено демілітаризовану зону між росією та Україною, коли російські війська нині перебувають на території України". "Досить складно мати демілітаризовану зону, коли російські війська продовжують діяти на українській стороні кордону – і президент путін знову і знову ясно давав зрозуміти, що він не змінив своїх цілей із завоювання та підпорядкування України", - зауважив речник Держдепу.

Я думаю, якщо росія справді хотіла показати інтерес до демілітаризованої зони, то вони могли б почати з демілітаризації тих частин України, де нині перебувають російські війська

- сказав Міллер.

путін заявив про плани рф інтегрувати окуповані українські території до рф впродовж наступних шести років – ISW02.02.24, 09:41 • 22897 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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