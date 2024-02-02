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путін заявив про плани рф інтегрувати окуповані українські території до рф впродовж наступних шести років – ISW

путін заявив про плани рф інтегрувати окуповані українські території до рф впродовж наступних шести років – ISW

Київ • УНН

 • 22897 перегляди

Путін оголосив про плани повної інтеграції окупованих українських територій до складу росії протягом наступних шести років.

російський диктатор володимир путін повідомив про плани росії інтегрувати окуповані українські території до рф впродовж наступних шести років. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

Деталі

путін заявив, що росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з росією в невизначених "ключових областях" до 2030 року.

ISW припускає, що це свідчить про те, що росія розпочинає реалізацію довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступок.

Окрім цього, путін закликав російські банки не боятися західних санкцій і активізувати роботу на окупованих територіях і зазначив, що суб'єкти рф налагодили патронатні мережі з окупованими регіонами України.

Нагадаємо

У грудні минулого року путін заявив, що росія не відмовиться від своїх цілей в Україні, і наголошує на проблемах з системами військового зв'язку, критикуючи при цьому західні постачання озброєнь в Україну.

путін заявив, що проти України воює понад 600 тисяч росіян26.01.24, 18:13 • 24465 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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