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путін заявив, що проти України воює понад 600 тисяч росіян

путін заявив, що проти України воює понад 600 тисяч росіян

Київ • УНН

 • 24462 перегляди

президент рф володимир путін заявив, що в конфлікті проти України задіяно понад 600 000 військових на фронті бойових дій протяжністю понад дві тисячі кілометрів.

президент росії володимир путін заявив, що у бойових діях проти України беруть участь понад 600 тисяч військових. Про це він розповів під час спілкування зі студентами, передають російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі 

За словами путіна, наразі зона активних бойових дій сягає понад дві тисячі кілометрів. 

Напевно, є питання, які потребують додаткової уваги, рішень, завжди потрібно щось допрацьовувати, тому що зона бойових дій велика - майже 2 000 км, а в зоні бойових дій перебуває понад 600 000 людей. Механізм величезний

- заявив російський президент.

Він також поскаржився, що цей "механізм", як і будь-яка державна установа працює з певними адміністративними складнощами.

Нехтуючи конвенцією про заборону хімічної зброї, росія частіше використовує новий вид гранат з отруйними речовинами25.01.24, 17:22 • 19044 перегляди

Доповнення

Згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ від 26 січня, з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати рф сягнули вже близько 380 600 осіб, 6265 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд заявив, що росія завербувала понад 200 непальців для участі у військових діях в Україні, внаслідок чого деякі з них загинули або потрапили в полон.

Володимир Омельченко

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