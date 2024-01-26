путін заявив, що проти України воює понад 600 тисяч росіян
Київ • УНН
президент рф володимир путін заявив, що в конфлікті проти України задіяно понад 600 000 військових на фронті бойових дій протяжністю понад дві тисячі кілометрів.
президент росії володимир путін заявив, що у бойових діях проти України беруть участь понад 600 тисяч військових. Про це він розповів під час спілкування зі студентами, передають російські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
За словами путіна, наразі зона активних бойових дій сягає понад дві тисячі кілометрів.
Напевно, є питання, які потребують додаткової уваги, рішень, завжди потрібно щось допрацьовувати, тому що зона бойових дій велика - майже 2 000 км, а в зоні бойових дій перебуває понад 600 000 людей. Механізм величезний
Він також поскаржився, що цей "механізм", як і будь-яка державна установа працює з певними адміністративними складнощами.
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Доповнення
Згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ від 26 січня, з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати рф сягнули вже близько 380 600 осіб, 6265 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд заявив, що росія завербувала понад 200 непальців для участі у військових діях в Україні, внаслідок чого деякі з них загинули або потрапили в полон.