Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 380 тисяч

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 380 600 осіб, 6265 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно становили:

• особового складу ‒ близько 380 600 (+990) осіб,

• танків ‒ 6265 (+8),

• бойових броньованих машин ‒ 11637 (+16),

• артилерійських систем – 9082 (+15),

• РСЗВ – 972 (+0),

• засобів ППО ‒ 660 (+0),

• літаків – 331 (+0),

• гелікоптерів – 324 (+0),

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+0),

• крилатих ракет ‒ 1845 (+1),

• кораблів/катерів ‒ 23 (+0),

• підводних човнів ‒ 1 (+0),

• автомобільної техніки та автоцистерн – 12064 (+20),

• спеціальної техніки ‒ 1425 (+5).

Генштаб: впродовж доби відбулось 65 бойових зіткнень, зокрема 20 – на Мар’їнському напрямку