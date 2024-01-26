Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 380 тисяч
Київ • УНН
Російські окупанти зазнали значних втрат з початку вторгнення в Україну: за даними Генерального штабу Збройних сил України, вони втратили близько 380 600 осіб особового складу та 6265 танків. Також втрачено тисячі одиниць іншої військової техніки.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 380 600 осіб, 6265 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно становили:
• особового складу ‒ близько 380 600 (+990) осіб,
• танків ‒ 6265 (+8),
• бойових броньованих машин ‒ 11637 (+16),
• артилерійських систем – 9082 (+15),
• РСЗВ – 972 (+0),
• засобів ППО ‒ 660 (+0),
• літаків – 331 (+0),
• гелікоптерів – 324 (+0),
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+0),
• крилатих ракет ‒ 1845 (+1),
• кораблів/катерів ‒ 23 (+0),
• підводних човнів ‒ 1 (+0),
• автомобільної техніки та автоцистерн – 12064 (+20),
• спеціальної техніки ‒ 1425 (+5).
Генштаб: впродовж доби відбулось 65 бойових зіткнень, зокрема 20 – на Мар’їнському напрямку25.01.24, 20:58 • 29545 переглядiв