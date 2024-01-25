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Генштаб: впродовж доби відбулось 65 бойових зіткнень, зокрема 20 – на Мар’їнському напрямку

Генштаб: впродовж доби відбулось 65 бойових зіткнень, зокрема 20 – на Мар’їнському напрямку

Київ • УНН

 • 29545 перегляди

За минулу добу українські війська витримали 65 ворожих обстрілів. У найзапекліших боях на східному фронті ворог застосовував авіацію, квадрокоптери та бронетехніку.

65 ворожих атак вистояли українські захисники впродовж поточної доби . За даним Генерального штабу ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Про поточну ситуацію на фронті розповіли у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 65 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

– йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Деталі

Зазначається, що зі свого боку, підрозділи ракетних військ та артилерії завдали одного удару по позиції противника.  Звіту щодо роботи української авіації поки немає.

Відповідно до даних Генштабу найзапекліші бої тривають на східному фронті.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

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На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів поблизу Торського Донецької області та ще 2 атаки неподалік Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 7 атак біля Богданівки, Іванівського та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 5 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 4 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

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Напруженою залишається й ситуація на півдні України.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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