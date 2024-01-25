Генштаб: впродовж доби відбулось 65 бойових зіткнень, зокрема 20 – на Мар’їнському напрямку
Київ • УНН
За минулу добу українські війська витримали 65 ворожих обстрілів. У найзапекліших боях на східному фронті ворог застосовував авіацію, квадрокоптери та бронетехніку.
65 ворожих атак вистояли українські захисники впродовж поточної доби . За даним Генерального штабу ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Про поточну ситуацію на фронті розповіли у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 65 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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Зазначається, що зі свого боку, підрозділи ракетних військ та артилерії завдали одного удару по позиції противника. Звіту щодо роботи української авіації поки немає.
Відповідно до даних Генштабу найзапекліші бої тривають на східному фронті.
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На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів поблизу Торського Донецької області та ще 2 атаки неподалік Макіївки Луганської області.
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На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 5 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 4 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.
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Напруженою залишається й ситуація на півдні України.
На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.