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"Сталевий кордон" Харківщини: позиції за лічені кілометри від кордону з ворогом відвідав міністр МВС

"Сталевий кордон" Харківщини: позиції за лічені кілометри від кордону з ворогом відвідав міністр МВС

Київ • УНН

 • 23322 перегляди

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відвідав бійців "Сталевого рубежу" в Харківській області, щоб проінспектувати матеріально-технічне забезпечення та вшанувати військовослужбовців. Ігор Клименко високо оцінив зусилля бійців у боротьбі з ворожими безпілотниками та протистоянні обстрілам на передовій.

Бійців "Сталевого кордону" на Харківщині відвідав міністр МВС Ігор Клименко. Він особисто пересвідчився у матеріально-технічному забезпеченні воїнів, та нагородив захисників прикордоння за вірну службу. Про візит на Харківщину Ігор Клименко повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у відрядження з Міністром МВС поїхав і Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Вони побували на позиціях "сталевих" - за лічені кілометри від кордону з ворогом.

Клименко розповів, що росіяни все активніше застосовують військові безпілотники, як для розвідки, так і для нанесення точкових ударів.

Бійці "Сталевого кордону" щодня садять або подавляють роботу російських пташок. Деякі з них зі свіжого випуску – виготовлені лише кілька місяців тому. Придатні дрони повертаються до попередніх власників, але вже з подарунками від "сталевих".

– повідомив Клименко.

Він також зазначив, що воїни бригади "Сталевий кордон" протидіють ворожим ДРГ та постійно відбивають атаки противника на передовій. Наші охоронці кордону мають потужні вогневі засоби дя несення служби.ї

За високі досягнення воїнів-прикордонників відзначили нагородами.

Завдяки таким людям Україна неодмінно переможе – завдяки людям, які сталевою стіною стоять за наш кордон. 

 – зауважив міністр.

У Харківському військовому гарнізоні спростували інформацію про присутність окупантів у Плетенівці25.01.24, 18:00 • 23664 перегляди

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Ранком повідомлялось, що російські війська минулої доби вдарили по близько 20 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілу селища Велика Рогань травмовано 4 людини, серед яких – підліток.

Тетяна Салганік

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