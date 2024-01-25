Окупати за добу обстріляли близько 20 населених пунктів Харківщини: поранені четверо людей
Київ • УНН
Російські війська атакували близько 20 населених пунктів у Харківській області, поранивши чотирьох людей, у тому числі підлітка.
Російські війська минулої доби вдарили по близько 20 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілу селища Велика Рогань травмовано 4 людини, серед яких – підліток. Про це повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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За його словами, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Стогнії, Уди Богодухівського району; Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Чугуївського району; Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Окупанти з авіації обстріляли Земляний Яр, Зибине Чугуївського району; Красне Перше, Табаївка, Піщане Куп'янського району.
Вчора близько 21:30 ворог обстріляв с. Велика Рогань Харківського району. Травмовано 4 людини: жінки 60, 39 та 26 років – стан легкий, допомогу надали на місці; 17-річний підліток зазнав поранень мʼяких тканин голови та обличчя та кінцівок. Госпіталізований, стан середньої тяжкості
Також, за його словами, внаслідок атаки пошкоджено і зруйновано 4 житлових будинки та легкові автомобілі.
Крім того, близько 19:40 окупанти завдали удару КАБом по с. Вільхуватка Куп'янського району. Пошкоджено фермерське господарство. Інформація про постраждалих не надходила, вказав голова ОВА.
О 21:45 ворог обстріляв с. Роздольне Чугуївського району. Пошкоджено 2 складських приміщення. Без постраждалих.
В Харкові сьогодні День жалоби за загиблими від атаки рф 23 січня25.01.24, 08:43 • 25108 переглядiв