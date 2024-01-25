В Харкові сьогодні День жалоби за загиблими від атаки рф 23 січня

В Харкові сьогодні оголосили День жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару 23 січня. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, пише УНН.

Ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни. У звʼязку з чим сьогодні у місті оголошується день жалоби - написав Терехов у Telegram.

Доповнення

Внаслідок атаки російських військ на Харків 23 січня постраждали понад 70 людей, 10 – загинули.

Напередодні рятувальники завершили розбір завалів зруйнованої росіянами 23 січня п’ятиповерхівки.