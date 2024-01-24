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Атака рф на Харків 23 січня серед наймасованіших: понад 15 ракет, понад 70 постраждалих і 10 загиблих людей - ОВА

Київ • УНН

 • 23719 перегляди

Російська атака на Харків 23 січня призвела до поранень 70 людей і 10 смертей, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації.

Атака російських військ на Харків 23 січня була однією з наймасованіших ворожих атак на місто від 2022 року, постраждали понад 70 людей, 10 – загинули. Про це повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

23 січня була одна з наймасованіших ворожих атак на місто від 2022 року. Зафіксували понад 15 ракет типу С-300, Х-22, "Іскандер". Внаслідок ударів постраждали понад 70 людей, 10 – загинули

- написав Синєгубов у Telegram.

З його слів, рятувальна операція на місцях влучань триває.

"Наразі в лікарнях міста – 25 людей, 2 жінки у важкомі стані, 1 дитина – у середньому стані", - повідомив голова ОВА.

Синєгубов повідомив, що у Харкові на 100% відновили електропостачання для понад 10 тисяч абонентів та 900 юридичних адрес. До теплопостачання підключили 99% житлових будинків – вже опалюються 125 із 126 багатоповерхівок.

Кількість жертв ракетної атаки рф на Харків зросла до 1024.01.24, 14:20 • 29644 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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