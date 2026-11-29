Ворог у ніч проти неділі, 29 листопада, атакував Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок ударів загинула жінка, ще двоє людей травмовані.

Серед них - дитина, яку деблокували з-під завалів. Наслідки атаки встановлюються - констатував Семікін.

У свою чергу співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров уточнив, що російські керовані авіабомби зруйнували будинки у приватному секторі, пошкодили багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі.

14-річну дівчинку дістали з-під завалів. Наразі вона під наглядом лікарів - розповів Федоров.

Нагадаємо

26 листопада Президент Володимир Зеленський повідомив, що рф уже завершує підготовку до нового масованого удару по Україні.

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