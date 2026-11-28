У тимчасово окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації підрозділу випробувального центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон" російської армії. Як повідомили у командуванні "Південь", втрати противника можуть становити понад 30 загиблих та до 70 поранених, передає УНН.

За наявними розвідувальними даними, знищено навчально-тренувальну базу для підготовки пілотів ворога, місця розташування особового складу та зберігання безпілотників. Також підтверджено ураження представників керівного складу підрозділу. Попередньо, втрати противника можуть становити більше 30 загиблих та до 70 поранених - йдеться у повідомленні командування "Південь".

За повідомленнями очевидців, після удару в районі цілі неодноразово детонували боєприпаси. Значну кількість російських військових доправили до місцевої лікарні. Тіла загиблих, за наявною інформацією, вивезли до Маріуполя.

Операцію спланував координаційний центр застосування ударних безпілотних систем центру об’єднаної вогневої підтримки угруповання військ (сил) "Південь".

До виконання завдання долучилися Harpy Group, Служба зовнішньої розвідки України, ЦСО СБУ "Альфа", 422 оп БпС "Luftwaffe" та 427 обр БпС "Рарог".

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