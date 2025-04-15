Служба зовнішньої розвідки України

Ситуація на всіх напрямках, надходження допомоги та звіт щодо дронів: Зеленський повернувся в Україну і зібрав Ставку

Після повернення в Україну Президент Зеленський провів зустріч з військовим керівництвом, зокрема з командувачем Сил безпілотних систем, щоб отримати докладні звіти про оперативну обстановку, оборонні контракти, допомогу від партнерів і прогрес у розвитку потенціалу українських безпілотників різних типів і завдань.