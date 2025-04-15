Служба зовнішньої розвідки України

Керівник ГУР вважає можливим припинення вогню у 2025 році, але сумнівається у досягненні сталого миру. За його словами, стратегічна мета РФ щодо України залишається незмінною.
Голова СЗР Олександр Іващенко заявив про виснаження російських ресурсів та погіршення економіки рф. За його словами, наприкінці року та в наступному році економіка рф може зіткнутися з безповоротними тенденціями.
росія має намір виробити понад 7 млн артилерійських боєприпасів та мін великого калібру в 2025 році. Також планується виготовлення близько 3 тисяч ракет великої дальності.
Голова СЗР Олег Іващенко заявив, що росія прагне припинення вогню для відновлення сил. За його словами, це потрібно ворогу для перегрупування та подальшої агресії проти України.
Президент подякував розробникам далекобійних дронів та ракет за ефективні удари по території рф. Зменшення можливостей ворога переробляти нафту та нижчі ціни на енергоресурси наближають мир.
На засіданні Ставки обговорили спроби путіна маніпулювати світовими лідерами, зокрема прагненням президента США досягти миру. Також розглянули питання забезпечення підрозділів на передовій.
В Україні 24 січня очікується хмарна погода з невеликим мокрим снігом та дощем. Температура повітря вдень становитиме від 0 до +11°С, на півдні найтепліше.
24 січня відзначається День Служби зовнішньої розвідки України, заснованої у 2004 році. Історія української розвідки бере початок з 1919 року, коли було створено перший підрозділ зовнішньої розвідки при УНР.
Президент провів нараду щодо переговорного процесу з ЄС та очікує результативного року для вступу. Україна планує відкрити всі переговорні кластери з ЄС до 2025 року.
Через війну російська економіка втратила 1,5-1,7 млн працездатних громадян. До 2045 року ринок праці РФ скоротиться ще на 7-10 млн осіб із нинішніх 76 млн зайнятих.
росія мобілізувала до 180 тисяч ув'язнених для участі у війні проти України. З 1 січня скасовано одноразові виплати в'язням за підписання контракту з міноборони рф через економічну кризу.
Глава ГУР заявив, що економіка рф досягне небезпечної відмітки у 2025 році. Росія планує витратити 41% бюджету на війну та здатна продовжувати бойові дії в поточних обсягах.
Зеленський провів засідання Ставки щодо ситуації в Сирії після падіння режиму Асада. Україна готова підтримати сирійський народ продовольством та допомогти стабілізувати ситуацію в регіоні.
Президент затвердив емблему та прапор СЗР України з унікальними елементами, включаючи QR-код та девіз "Істина перемагає все". Символіка відображатиме належність до відомства та використовуватиметься на офіційних заходах.
Президент України провів засідання Ставки, де обговорили ситуацію на фронті та допомогу Росії у війні. Також розглянули інвестиції партнерів в український ОПК та контрактацію для армії.
З 6 музеїв у 5 деокупованих областях України викрадено 34 872 музейні предмети державної частини Музейного фонду. Повернення культурних цінностей може тривати роками, повідомили в Міністерстві культури.
Президент України звільнив та призначив нових заступників голови СЗР. Олег Луговський став першим заступником, Олег Сінайко звільнений, а Геннадій Богач призначений заступником голови Служби.
Оскольський електрометалургійний комбінат ім. Угарова в росії, що має вирішальне значення для російського військово-промислового комплексу, був зупинений. Відновлення його повноцінної роботи в найближчі місяці буде проблематичним. Це призведе до ускладнень і зриву виконання замовлень.
Після повернення в Україну Президент Зеленський провів зустріч з військовим керівництвом, зокрема з командувачем Сил безпілотних систем, щоб отримати докладні звіти про оперативну обстановку, оборонні контракти, допомогу від партнерів і прогрес у розвитку потенціалу українських безпілотників різних типів і завдань.
Президент Зеленський провів нараду з вищим військовим керівництвом та представниками розвідки, щоб обговорити ситуацію на полі бою, плани ворога зірвати Саміт миру, а також забезпечення армії необхідним озброєнням та допомогою.
Президент Володимир Зеленський змінив склад делегації України на переговорах про гарантії безпеки з іншими країнами, додавши нових членів. Також глава держави виключив з делегації кількох представників країни.
Президент Зеленський провів селекторну нараду, на якій обговорив ситуацію в Харківській області, розгортання додаткових сил і розвіддані про пересування противника, а також перенесення міжнародних заходів у зв'язку з ситуацією.
Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Алєксєєнка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив на цю посаду Олега Луговського.
Починаючи з 23 квітня, українські консульства тимчасово призупиняють всі консульські послуги українським чоловікам призовного віку, за винятком оформлення документів для повернення в Україну.
Президент Зеленський попередив, що росія намагатиметься активізувати свої наступальні дії, але Україна дасть відповідну відповідь, про що йдеться у звітах розвідки та підготовці до потенційних ворожих дій.
Буданов поінформував Зеленського про плани Росії щодо наступальних дій навесні та влітку, і Україна відповідатиме на будь-які ворожі дії з боку держави-агресора.
Колишнього керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгенія Борисова підозрюють у незаконному збагаченні на загальну суму понад 140 млн грн. Чоловік разом з сім'єю має декілька автівок, елітну нерухомість за кордоном, при цьому не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів.
Президент Зеленський схвалив плани нового голови Служби зовнішньої розвідки України генерала Олега Іващенка на посаді.
Кандидатура колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова розглядається на посаду нового посла України в Молдові в Офісі президента.
Новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко запевнив, що зробить все можливе для зміцнення безпеки України від російської агресії, оскільки РНБО набуває надзвичайно важливого значення в нинішній боротьбі за існування.