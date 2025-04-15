Служба зовнішньої розвідки України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19347 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133820 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126652 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125176 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127805 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192318 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76760 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164011 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115342 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Буданов поставив під сумнів досягнення у цьому році сталого миру

Керівник ГУР вважає можливим припинення вогню у 2025 році, але сумнівається у досягненні сталого миру. За його словами, стратегічна мета РФ щодо України залишається незмінною.

Війна • 25 лютого, 14:08 • 48365 перегляди

рф витратила всі накопичені за час правління путіна ресурси - СЗР

Голова СЗР Олександр Іващенко заявив про виснаження російських ресурсів та погіршення економіки рф. За його словами, наприкінці року та в наступному році економіка рф може зіткнутися з безповоротними тенденціями.

Війна • 23 лютого, 14:23 • 31237 перегляди

рф планує виготовити 7 млн артилерійських боєприпасів та мін у 2025 році - Іващенко

росія має намір виробити понад 7 млн артилерійських боєприпасів та мін великого калібру в 2025 році. Також планується виготовлення близько 3 тисяч ракет великої дальності.

Війна • 23 лютого, 14:15 • 19832 перегляди

Для передишки та продовження агресії: голова СЗР заявив, що рф потребує припинення вогню

Голова СЗР Олег Іващенко заявив, що росія прагне припинення вогню для відновлення сил. За його словами, це потрібно ворогу для перегрупування та подальшої агресії проти України.

Війна • 23 лютого, 13:54 • 23097 перегляди

Українська зброя повертає війну в рф та зменшує її потенціал - Зеленський

Президент подякував розробникам далекобійних дронів та ракет за ефективні удари по території рф. Зменшення можливостей ворога переробляти нафту та нижчі ціни на енергоресурси наближають мир.

Війна • 27 січня, 00:05 • 116627 перегляди

путін хоче маніпулювати Трампом, але йому не вдасться - Зеленський

На засіданні Ставки обговорили спроби путіна маніпулювати світовими лідерами, зокрема прагненням президента США досягти миру. Також розглянули питання забезпечення підрозділів на передовій.

Війна • 24 січня, 21:07 • 31270 перегляди

Холодно та мокро: прогноз погоди на сьогодні

В Україні 24 січня очікується хмарна погода з невеликим мокрим снігом та дощем. Температура повітря вдень становитиме від 0 до +11°С, на півдні найтепліше.

Київ • 24 січня, 06:52 • 31621 перегляди

Сьогодні відзначається День Служби зовнішньої розвідки України

24 січня відзначається День Служби зовнішньої розвідки України, заснованої у 2004 році. Історія української розвідки бере початок з 1919 року, коли було створено перший підрозділ зовнішньої розвідки при УНР.

Суспільство • 24 січня, 04:45 • 29129 перегляди

Цей рік має бути результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС - Зеленський

Президент провів нараду щодо переговорного процесу з ЄС та очікує результативного року для вступу. Україна планує відкрити всі переговорні кластери з ЄС до 2025 року.

Суспільство • 7 січня, 18:48 • 21586 перегляди

росія через війну втратила понад 1,5 млн працездатних громадян: що чекає економіку рф

Через війну російська економіка втратила 1,5-1,7 млн працездатних громадян. До 2045 року ринок праці РФ скоротиться ще на 7-10 млн осіб із нинішніх 76 млн зайнятих.

Новини Світу • 6 січня, 19:32 • 30336 перегляди

рф відправила на війну проти України до 180 тисяч в'язнів - розвідка

росія мобілізувала до 180 тисяч ув'язнених для участі у війні проти України. З 1 січня скасовано одноразові виплати в'язням за підписання контракту з міноборони рф через економічну кризу.

Війна • 3 січня, 06:46 • 24803 перегляди

Економіка рф повільно регресує - Буданов

Глава ГУР заявив, що економіка рф досягне небезпечної відмітки у 2025 році. Росія планує витратити 41% бюджету на війну та здатна продовжувати бойові дії в поточних обсягах.

Війна • 31 грудня, 15:14 • 68091 перегляди

Україна готова до постачання продовольства Сирії – Зеленський

Зеленський провів засідання Ставки щодо ситуації в Сирії після падіння режиму Асада. Україна готова підтримати сирійський народ продовольством та допомогти стабілізувати ситуацію в регіоні.

Політика • 23 грудня, 15:57 • 38984 перегляди

В Україні затвердили нову символіку Служби зовнішньої розвідки

Президент затвердив емблему та прапор СЗР України з унікальними елементами, включаючи QR-код та девіз "Істина перемагає все". Символіка відображатиме належність до відомства та використовуватиметься на офіційних заходах.

Політика • 9 грудня, 19:19 • 28827 перегляди

Хто допомагає рф вести війну проти України: Зеленський на Ставці заслухав доповідь розвідників

Президент України провів засідання Ставки, де обговорили ситуацію на фронті та допомогу Росії у війні. Також розглянули інвестиції партнерів в український ОПК та контрактацію для армії.

Війна • 14 жовтня, 14:13 • 14208 перегляди
Ексклюзив

З шести музеїв п'ятьох деокупованих областей України рф викрадено майже 35 тис. експонатів

З 6 музеїв у 5 деокупованих областях України викрадено 34 872 музейні предмети державної частини Музейного фонду. Повернення культурних цінностей може тривати роками, повідомили в Міністерстві культури.

Війна • 11 жовтня, 13:16 • 177512 перегляди

Зеленський провів кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки

Президент України звільнив та призначив нових заступників голови СЗР. Олег Луговський став першим заступником, Олег Сінайко звільнений, а Геннадій Богач призначений заступником голови Служби.

Політика • 2 жовтня, 11:31 • 13114 перегляди

“В найближчі місяці відновлення роботи буде проблематичне”: Юсов про наслідки удару по Оскольському комбінату

Оскольський електрометалургійний комбінат ім. Угарова в росії, що має вирішальне значення для російського військово-промислового комплексу, був зупинений. Відновлення його повноцінної роботи в найближчі місяці буде проблематичним. Це призведе до ускладнень і зриву виконання замовлень.

Війна • 5 липня, 07:05 • 25669 перегляди

Ситуація на всіх напрямках, надходження допомоги та звіт щодо дронів: Зеленський повернувся в Україну і зібрав Ставку

Після повернення в Україну Президент Зеленський провів зустріч з військовим керівництвом, зокрема з командувачем Сил безпілотних систем, щоб отримати докладні звіти про оперативну обстановку, оборонні контракти, допомогу від партнерів і прогрес у розвитку потенціалу українських безпілотників різних типів і завдань.

Війна • 17 червня, 15:44 • 32012 перегляди

Ситуація на полі бою, забезпечення армії та плани рф зірвати Саміт миру: Зеленський провів засідання Ставки

Президент Зеленський провів нараду з вищим військовим керівництвом та представниками розвідки, щоб обговорити ситуацію на полі бою, плани ворога зірвати Саміт миру, а також забезпечення армії необхідним озброєнням та допомогою.

Війна • 23 травня, 15:54 • 17533 перегляди

Зеленський змінив склад делегації України, яка працює над безпековими гарантіями

Президент Володимир Зеленський змінив склад делегації України на переговорах про гарантії безпеки з іншими країнами, додавши нових членів. Також глава держави виключив з делегації кількох представників країни.

Війна • 22 травня, 13:16 • 19932 перегляди

Зеленський провів селектор: заслухав звіт про Харківщину, відкладає міжнародні заходи

Президент Зеленський провів селекторну нараду, на якій обговорив ситуацію в Харківській області, розгортання додаткових сил і розвіддані про пересування противника, а також перенесення міжнародних заходів у зв'язку з ситуацією.

Війна • 15 травня, 09:43 • 25859 перегляди

Зеленський змінив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Алєксєєнка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив на цю посаду Олега Луговського.

Війна • 13 травня, 15:48 • 41652 перегляди

Консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку - ЗМІ

Починаючи з 23 квітня, українські консульства тимчасово призупиняють всі консульські послуги українським чоловікам призовного віку, за винятком оформлення документів для повернення в Україну.

Наші за кордоном • 23 квітня, 06:44 • 20515 перегляди

Божевілля у кремлі досі сильне: Зеленський заявив, що окупант спробує посилити штурмові та наступальні дії

Президент Зеленський попередив, що росія намагатиметься активізувати свої наступальні дії, але Україна дасть відповідну відповідь, про що йдеться у звітах розвідки та підготовці до потенційних ворожих дій.

Війна • 15 квітня, 18:18 • 55455 перегляди

Буданов доповів на засіданні Ставки про плани росіян щодо наступу

Буданов поінформував Зеленського про плани Росії щодо наступальних дій навесні та влітку, і Україна відповідатиме на будь-які ворожі дії з боку держави-агресора.

Війна • 15 квітня, 18:01 • 36645 перегляди

ДБР завершило досудове розслідування щодо колишнього одеського військкома Борисова

Колишнього керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгенія Борисова підозрюють у незаконному збагаченні на загальну суму понад 140 млн грн. Чоловік разом з сім'єю має декілька автівок, елітну нерухомість за кордоном, при цьому не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів.

Кримінал та НП • 15 квітня, 08:21 • 15685 перегляди

Затвердив заплановане: Зеленський заслухав першу доповідь нового керівника Служби зовнішньої розвідки

Президент Зеленський схвалив плани нового голови Служби зовнішньої розвідки України генерала Олега Іващенка на посаді.

Війна • 4 квітня, 19:18 • 26706 перегляди

Екссекретаря РНБО Данілова розглядають на посаду нового посла в Молдові - ЗМІ

Кандидатура колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова розглядається на посаду нового посла України в Молдові в Офісі президента.

Політика • 29 березня, 15:18 • 28481 перегляди

Литвиненко: РНБО – це інструмент, який набуває надзвичайної важливості в сучасних умовах боротьби

Новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко запевнив, що зробить все можливе для зміцнення безпеки України від російської агресії, оскільки РНБО набуває надзвичайно важливого значення в нинішній боротьбі за існування.

Війна • 29 березня, 11:14 • 28263 перегляди