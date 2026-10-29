Невідомі від імені Умєрова намагаються отримати інформацію про міжнародні переговори України

Невідомі особи розсилають представникам дипломатичного корпусу та міжнародним партнерам України повідомлення від імені голови Служби зовнішньої розвідки Рустема Умєрова. Таким чином вони намагаються отримати інформацію про міжнародні контакти та переговори України. Про це Умєров повідомив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

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За словами очільника СЗР, підозрілі повідомлення надходять дипломатам і представникам міжнародних організацій у різних країнах.

Зловмисники намагаються встановити контакт із представниками партнерських держав та з'ясувати подробиці їхньої взаємодії з Україною. Такі випадки зафіксували на тлі активізації дипломатичних зусиль.

Умєров закликав перевіряти підозрілі повідомлення

Голова Служби зовнішньої розвідки закликав дипломатів та міжнародних партнерів бути обережними й не передавати жодної інформації невідомим особам, які представляються його іменем.

У разі виникнення сумнівів щодо справжності повідомлення Умєров рекомендує не відповідати відправнику, доки його особу не буде підтверджено.

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Перевіряти такі контакти він радить виключно через офіційні дипломатичні канали, відповідні державні відомства або представників українських дипломатичних установ.

Хто саме стоїть за розсиланням повідомлень і чи вдалося зловмисникам отримати будь-які конфіденційні відомості, наразі невідомо.

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