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Україна та США готують зустріч найближчим часом - Зеленський

Київ • УНН

 • 3614 перегляди

Рустем Умєров і Джаред Кушнер обговорили організацію зустрічі. Зеленський заявив, що переговори можуть відбутися уже цього тижня.

Україна та США готують зустріч найближчим часом - Зеленський

Українська та американська сторони обговорюють можливість зустрічі найближчим часом. Напередодні український перемовник, очільник СЗР України Рустем Умєров спілкувався з посланцем США Джаредом Кушнером, а зустріч може відбутися вже цього тижня. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна група підтримує контакт з американською стороною. Зокрема, напередодні Умєров і Кушнер провели розмову та обговорили організацію зустрічі.

Вчора наша переговорна група, була в контакті, принаймні Умєров із Кушнером - вони розмовляли, і вони домовляються про те, щоб була зустріч. І я готовий також з ними зустрічатись. Я думав, що вони зможуть знайти час і можливість і бути в Брюсселі. Не вийшло в американської сторони, але я думаю, що на цьому тижні вони знайдуть можливість і ми знайдемо формат, як зустрітись. Ми підтримуємо можливість діалогу, ми підтримуємо робити все, щоби зупинити путіна, і принаймні енергетичне припинення вогню. Ну, бажано повністю припинити цю війну - треба з чогось починати. Як мінімум треба зустрічатись, і ці зустрічі плануються

– заявив Володимир Зеленський.

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Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Рустем Умєров
Брюссель
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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Київ