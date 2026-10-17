Україна та США готують зустріч найближчим часом - Зеленський
Київ • УНН
Рустем Умєров і Джаред Кушнер обговорили організацію зустрічі. Зеленський заявив, що переговори можуть відбутися уже цього тижня.
Українська та американська сторони обговорюють можливість зустрічі найближчим часом. Напередодні український перемовник, очільник СЗР України Рустем Умєров спілкувався з посланцем США Джаредом Кушнером, а зустріч може відбутися вже цього тижня. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, передає УНН.
Деталі
Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна група підтримує контакт з американською стороною. Зокрема, напередодні Умєров і Кушнер провели розмову та обговорили організацію зустрічі.
Вчора наша переговорна група, була в контакті, принаймні Умєров із Кушнером - вони розмовляли, і вони домовляються про те, щоб була зустріч. І я готовий також з ними зустрічатись. Я думав, що вони зможуть знайти час і можливість і бути в Брюсселі. Не вийшло в американської сторони, але я думаю, що на цьому тижні вони знайдуть можливість і ми знайдемо формат, як зустрітись. Ми підтримуємо можливість діалогу, ми підтримуємо робити все, щоби зупинити путіна, і принаймні енергетичне припинення вогню. Ну, бажано повністю припинити цю війну - треба з чогось починати. Як мінімум треба зустрічатись, і ці зустрічі плануються
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