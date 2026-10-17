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Украина и США готовят встречу в ближайшее время - Зеленский

Киев • УНН

 • 22872 просмотра

Рустем Умеров и Джаред Кушнер обсудили организацию встречи. Зеленский заявил, что переговоры могут состояться уже на этой неделе.

Украина и США готовят встречу в ближайшее время - Зеленский

Украинская и американская стороны обсуждают возможность встречи в ближайшее время. Накануне украинский переговорщик, глава СВР Украины Рустем Умеров, общался с посланником США Джаредом Кушнером, а встреча может состояться уже на этой неделе. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная группа поддерживает контакт с американской стороной. В частности, накануне Умеров и Кушнер провели разговор и обсудили организацию встречи.

Вчера наша переговорная группа была на связи, по крайней мере Умеров с Кушнером — они разговаривали и договариваются о проведении встречи. И я также готов с ними встретиться. Я думал, что они смогут найти время и возможность и быть в Брюсселе. У американской стороны не получилось, но я думаю, что на этой неделе они найдут возможность и мы найдем формат для встречи. Мы поддерживаем возможность диалога, мы поддерживаем необходимость сделать все, чтобы остановить путина, и как минимум добиться прекращения огня в энергетической сфере. Ну, желательно полностью прекратить эту войну — нужно с чего-то начинать. Как минимум нужно встречаться, и эти встречи планируются

— заявил Владимир Зеленский.

Напомним

Украина заинтересована в восстановлении трехстороннего переговорного формата с участием Киева, Вашингтона и москвы. В то же время украинская сторона стремится сохранить динамику дипломатических усилий, направленных на завершение войны, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Рустем Умеров
Брюссель
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев