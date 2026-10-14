Україна хоче відновити тристоронні переговори зі США та рф - Сибіга розкрив позицію Києва

Андрій Сибіга

Україна зацікавлена у відновленні тристороннього переговорного формату за участю Києва, Вашингтона та москви. Водночас українська сторона прагне зберегти динаміку дипломатичних зусиль, спрямованих на завершення війни, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону 14 жовтня, передає УНН.

Ми зацікавлені у відновленні тристороннього переговорного формату та підтримці динаміки мирного процесу із залученням США - заявив Сибіга.

Водночас станом на 14 жовтня остаточних домовленостей щодо дати та місця проведення нового раунду переговорів між Україною, США та росією немає. Також відсутнє публічне підтвердження готовності російської сторони взяти участь у наступній зустрічі.

Зеленський розраховує, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч

Контекст

Попередній раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та росії відбувся у Женеві в лютому 2026 року. Згодом переговорний процес фактично призупинився.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона запропонувала провести до кінця місяця нову тристоронню зустріч на технічному рівні. Одним із можливих місць проведення переговорів розглядали Об'єднані Арабські Емірати. Україна погодилася на відповідну пропозицію Вашингтона, однак очікувала на відповідь москви.

Упродовж 9–12 жовтня представники України та США провели консультації в Маямі. З американського боку в обговореннях брали участь Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Серед питань, які обговорювали сторони, були можливість відновлення переговорного процесу, гарантії безпеки для України та перспективи взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

12 жовтня Сибіга також зазначив, що досягнення реального прориву в мирному процесі може потребувати переговорів на рівні лідерів держав, оскільки зустрічі делегацій поки не дали результату, необхідного для завершення війни.

Наступного дня, 13 жовтня, Зеленський повідомив, що українська переговорна команда передала американським представникам пропозиції щодо організації нових зустрічей. Президент наголосив на готовності України до подальших дипломатичних контактів найближчим часом.

Нагадаємо

США та росія можуть провести нові переговори до кінця року. Таку заяву зробили 13 жовтня в кремлі.