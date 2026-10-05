Зеленський розраховує, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що у жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч за участі росії, передає УНН.

Лідери бачать, що відбувається і що росія точно не збирається переходити від ескалації до перемовин. Звісно, ми використовуємо всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію. Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч. Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від росії. Потрібно, щоб дипломатія у росії з’явилася серед їх пріоритетів також