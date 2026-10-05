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Зеленський розраховує, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Зеленський сподівається, що США організують у жовтні зустріч України, Росії та Америки. Київ готовий до переговорів, але чекає готовності Москви.

Зеленський розраховує, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що у жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч за участі росії, передає УНН

Лідери бачать, що відбувається і що росія точно не збирається переходити від ескалації до перемовин. Звісно, ми використовуємо всі можливі варіанти, щоб активізувати дипломатію. Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч. Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від росії. Потрібно, щоб дипломатія у росії з’явилася серед їх пріоритетів також 

- сказав Зеленський. 

Він додав, що натомість росія поки зосереджена тільки на ударах по Україні й на дестабілізаційній активності у Європі.

путін зараз значно краще знає ситуацію у Європі, по конкретних країнах, та статистику по ударах, ніж те, що взагалі відбувається на фронті. Чіткі в нього пріоритети. Важливе завдання Америки та всіх інших наших сильних партнерів – схилити росію до дипломатії, до реальних кроків замість убивств 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо

Американська сторона запропонувала провести до кінця жовтня технічну зустріч України, росії та США. Україна готова взяти участь у переговорах. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
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Європа
Володимир Зеленський
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