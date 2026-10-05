Зеленский рассчитывает, что в октябре американской стороне удастся организовать трехстороннюю встречу

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в октябре американской стороне удастся организовать трехстороннюю встречу с участием россии, передает УНН.

Лидеры видят, что происходит и что россия точно не собирается переходить от эскалации к переговорам. Конечно, мы используем все возможные варианты, чтобы активизировать дипломатию. Я рассчитываю, что в октябре американской стороне удастся организовать трехстороннюю встречу. Наша команда готова к встрече. Готовность нужна от россии. Нужно, чтобы дипломатия в россии также появилась среди их приоритетов - сказал Зеленский.

Он добавил, что вместо этого россия пока сосредоточена только на ударах по Украине и на дестабилизационной активности в Европе.

путин сейчас значительно лучше знает ситуацию в Европе, по конкретным странам, и статистику по ударам, чем то, что вообще происходит на фронте. Приоритеты у него четкие. Важная задача Америки и всех других наших сильных партнеров – склонить россию к дипломатии, к реальным шагам вместо убийств - добавил Зеленский.

Напомним

Американская сторона предложила провести до конца октября техническую встречу Украины, россии и США. Украина готова принять участие в переговорах.