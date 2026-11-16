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Кримінальна відповідальність для “дропів” та штрафи для ТЦК - в Україні запрацював новий закон

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Закон запровадив штрафи до 170 тисяч гривень і ув’язнення до шести років за операції з чужими картками. Посадовцям ТЦК загрожує штраф за незаконний військовий облік.

Кримінальна відповідальність для “дропів” та штрафи для ТЦК - в Україні запрацював новий закон
Фото ілюстративне

У неділю, 15 листопада, в Україні набрав чинності закон, який посилює кримінальну відповідальність за незаконні операції з банківськими картками, рахунками та електронними гаманцями та передбачає штрафи до 170 тисяч гривень та позбавлення волі до шести років за організацію і використання так званих дроп-схем. Окрім боротьби з "дропами", документ містить норму про відповідальність посадовців ТЦК за незаконне взяття громадян на військовий облік їм загрожує штраф у 170 тис. гривень, пише УНН

Деталі 

13 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №16013 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту громадян, їхніх коштів від незаконних дій з платіжними інструментами й банківськими рахунками". 

14 листопада проєкт закону було опубліковано у парламентській газеті "Голос України". У перехідних положеннях до документа вказується, що "набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування", тобто 15 листопада закон вступив у дію. 

Відповідно до закону, оновлюється стаття 200 Кримінального кодексу України, яка регулює відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами, документами на переказ коштів та засобами доступу до банківських рахунків.

Зокрема, кримінальна відповідальність передбачається за привласнення або викрадення платіжних інструментів, заволодіння ними шляхом обману чи зловживання довірою, а також за інші способи їх незаконного отримання.

Крім того, Кримінальний кодекс доповнили новою статтею 200-1, яка встановлює відповідальність за передачу, отримання, придбання, зберігання чи збут платіжних інструментів, персональних даних доступу до рахунків та електронних гаманців із метою здійснення злочинних операцій.

Водночас закон розмежовує відповідальність осіб, які свідомо передають власні платіжні інструменти для незаконних операцій, та учасників схем із придбання і розповсюдження чужих банківських карток.

За передачу власної банківської картки або іншого платіжного інструменту з метою вчинення шахрайства іншими особами передбачено штраф від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У грошовому еквіваленті це становить від 5100 до 17 тисяч гривень.

Суворіше покарання встановлюється за отримання, придбання, зберігання, збут або передачу чужих платіжних інструментів для здійснення шахрайських операцій.

За такі дії передбачено:

  • штраф від 51 до 85 тисяч гривень;
    • обмеження волі на строк до трьох років;
      • позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

        За повторне вчинення відповідних правопорушень або їх скоєння організованою групою встановлюється штраф від 85 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

        Але закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вперше вчинила правопорушення, пов'язане з передачею власного платіжного інструменту, добровільно повідомила про це правоохоронців та активно сприяла розкриттю і припиненню злочину.

        Окремі зміни стосуються застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб, якщо їхня діяльність пов'язана з відповідними правопорушеннями.

        Штрафи до 170 тисяч гривень та ув'язнення: як в Україні каратимуть за махінації з банківськими картками28.10.26, 15:41 • 4948 переглядiв

        Окрім того, до закону потрапила правка, за якою доповнюється стаття 201-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення наступною нормою: "порушення службовою особою порядку ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних або резервістів, що призвело до взяття на такий облік осіб, які відповідно до закону не підлягають взяттю на військовий облік призовників, військовозобов’язаних або резервістів, – тягне за собою накладення штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

        Тобто, передбачається відповідальність для ТЦК за постановку на військовий облік осіб, які не підлягають взяттю на військовий облік. За таке порушення передбачатиметься штраф у розмірі 170 тис. гривень.

        Рада підтримала штраф у 170 тисяч гривень для ТЦК за незаконне взяття на військовий облік29.10.26, 14:28 • 7329 переглядiв

        Павло Башинський

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