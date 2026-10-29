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Рада підтримала штраф у 170 тисяч гривень для ТЦК за незаконне взяття на військовий облік

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Нардепи підтримали штраф 170 тисяч гривень для ТЦК за незаконне взяття громадян на військовий облік. Норма ще не діє.

Рада підтримала штраф у 170 тисяч гривень для ТЦК за незаконне взяття на військовий облік

Верховна Рада у законопроєкті за посилення відповідальності  за організацію і використання так званих дроп-схем, також підтримала поправку, яка передбачає штраф у розмірі 170 тисяч гривень для співробітників ТЦК та СП за незаконне взяття на військовий облік громадян, які не підлягають такій процедурі, передає УНН. 

Деталі

У середу, 28 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон, який посилює кримінальну відповідальність за незаконні операції з банківськими картками, рахунками та електронними гаманцями. Документ передбачає штрафи до 170 тисяч гривень та позбавлення волі до шести років за організацію і використання так званих дроп-схем.  

Штрафи до 170 тисяч гривень та ув'язнення: як в Україні каратимуть за махінації з банківськими картками28.10.26, 15:41 • 4262 перегляди

До другого читання, до законопроєкту була подана поправка №11, яка доповнює статтю 201-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення наступною нормою: "порушення службовою особою порядку ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних або резервістів, що призвело до взяття на такий облік осіб, які відповідно до закону не підлягають взяттю на військовий облік призовників, військовозобов’язаних або резервістів, – тягне за собою накладення штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян". 

Тобто, передбачається відповідальність для ТЦК за постановку на військовий облік осіб, які не підлягають взяттю на військовий облік. За таке порушення передбачатиметься штраф у розмірі 170 тис. гривень.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності до підготовки законопроєкту до другого читання, відхилив дану поправку, проте, вже під час голосування, нардепи підтримали дану поправку, і вона потрапила у фінальну версію законопроєкту. 

Проте, варто зазначити, що ці норми поки не діють, адже документ спочатку має бути підписаний спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, Президентом України Володимиром Зеленським, який може ветувати даний закон, після чого документ має бути опублікований у парламентській газеті "Голос України". 

Закон має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

Нагадаємо

Закон про посилення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських "кол-центрів", який передбачатиме за це покарання до 12 років за ґратами, набрав чинності у п’ятницю, 18 вересня. 

Павло Башинський

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