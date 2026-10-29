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Рада поддержала штраф в размере 170 тысяч гривен для ТЦК за незаконную постановку на воинский учет

Киев • УНН

 • 2046 просмотра

Народные депутаты поддержали штраф в размере 170 тысяч гривен для ТЦК за незаконную постановку граждан на воинский учет. Норма еще не действует.

Рада поддержала штраф в размере 170 тысяч гривен для ТЦК за незаконную постановку на воинский учет

Верховная Рада в законопроекте об усилении ответственности  за организацию и использование так называемых дроп-схем также поддержала поправку, предусматривающую штраф в размере 170 тысяч гривен для сотрудников ТЦК и СП за незаконную постановку на воинский учет граждан, которые не подлежат такой процедуре, передает УНН. 

Детали

В среду, 28 октября, Верховная Рада приняла закон, который усиливает уголовную ответственность за незаконные операции с банковскими картами, счетами и электронными кошельками. Документ предусматривает штрафы до 170 тысяч гривен и лишение свободы на срок до шести лет за организацию и использование так называемых дроп-схем.  

Штрафы до 170 тысяч гривен и лишение свободы: как в Украине будут наказывать за махинации с банковскими картами28.10.26, 15:41 • 4298 просмотров

Ко второму чтению к законопроекту была подана поправка №11, которая дополняет статью 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях следующей нормой: "нарушение должностным лицом порядка ведения воинского учета призывников, военнообязанных или резервистов, повлекшее постановку на такой учет лиц, которые в соответствии с законом не подлежат постановке на воинский учет призывников, военнообязанных или резервистов, – влечет наложение штрафа в размере десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан". 

То есть предусматривается ответственность для ТЦК за постановку на воинский учет лиц, которые не подлежат постановке на воинский учет. За такое нарушение будет предусмотрен штраф в размере 170 тыс. гривен.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности при подготовке законопроекта ко второму чтению отклонил данную поправку, однако уже во время голосования народные депутаты поддержали данную поправку, и она попала в финальную версию законопроекта. 

Однако стоит отметить, что эти нормы пока не действуют, поскольку документ сначала должен быть подписан спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, Президентом Украины Владимиром Зеленским, который может наложить вето на данный закон, после чего документ должен быть опубликован в парламентской газете "Голос Украины". 

Закон должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования. 

Напомним

Закон об усилении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических "кол-центров", который предусматривает за это наказание до 12 лет лишения свободы, вступил в силу в пятницу, 18 сентября. 

Павел Башинский

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Украина