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Штрафы до 170 тысяч гривен и лишение свободы: как в Украине будут наказывать за махинации с банковскими картами

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

Верховная Рада приняла закон против незаконных операций с картами, счетами и кошельками. За дроп-схемы предусмотрен штраф до 170 тысяч гривен или 6 лет лишения свободы.

Штрафы до 170 тысяч гривен и лишение свободы: как в Украине будут наказывать за махинации с банковскими картами

Верховная рада приняла закон, который усиливает уголовную ответственность за незаконные операции с банковскими картами, счетами и электронными кошельками. Документ предусматривает штрафы до 170 тысяч гривен и лишение свободы на срок до шести лет за организацию и использование так называемых дроп-схем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Детали

Парламент 28 октября в целом принял законопроект №16013, направленный на усиление защиты средств граждан от финансового и кибермошенничества. Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов.

Законопроект в свое время инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Он предусматривает изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины. В частности, устанавливает отдельную уголовную ответственность за передачу, приобретение, хранение и использование платежных инструментов и доступа к банковским счетам с целью совершения мошенничества или других уголовных правонарушений.

Какие изменения предусматривает закон

Одна из его ключевых задач - противодействие деятельности так называемых дропов (лиц, через банковские счета которых злоумышленники проводят незаконные финансовые операции, - ред.). Принятый документ обновляет статью 200 Уголовного кодекса Украины, которая регулирует ответственность за незаконные действия с платежными инструментами, документами на перевод средств и средствами доступа к банковским счетам.

В частности, уголовная ответственность предусматривается за присвоение или хищение платежных инструментов, завладение ими путем обмана или злоупотребления доверием, а также за другие способы их незаконного получения.

Кроме того, Уголовный кодекс дополнили новой статьей 200-1, которая устанавливает ответственность за передачу, получение, приобретение, хранение или сбыт платежных инструментов, персональных данных для доступа к счетам и электронным кошелькам с целью осуществления преступных операций.

В то же время закон разграничивает ответственность лиц, которые сознательно передают собственные платежные инструменты для незаконных операций, и участников схем по приобретению и распространению чужих банковских карт.

Штрафы и заключение: какое наказание будет грозить нарушителям

За передачу собственной банковской карты или другого платежного инструмента с целью совершения мошенничества другими лицами предусмотрен штраф от 300 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. В денежном эквиваленте это составляет от 5100 до 17 тысяч гривен.

Более строгое наказание устанавливается за получение, приобретение, хранение, сбыт или передачу чужих платежных инструментов для осуществления мошеннических операций.

За такие действия предусмотрены:

  • штраф от 51 до 85 тысяч гривен;
    • ограничение свободы на срок до трех лет;
      • лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

        За повторное совершение соответствующих правонарушений или их совершение организованной группой устанавливается штраф от 85 до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

        Но закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности лица, которое впервые совершило правонарушение, связанное с передачей собственного платежного инструмента, добровольно сообщило об этом правоохранителям и активно способствовало раскрытию и пресечению преступления.

        Отдельные изменения касаются применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам, если их деятельность связана с соответствующими правонарушениями.

        Что такое дроп-счета и как их используют мошенники

        Дропами называют лиц, чьи банковские карты или счета используются для получения, перевода или вывода средств, в том числе полученных преступным путем. Обычно организаторы мошеннических схем предлагают гражданам денежное вознаграждение за передачу банковской карты, реквизитов счета или доступа к мобильному банкингу. После этого через такие счета проводятся финансовые операции, которые позволяют скрыть движение средств и затруднить установление их конечных получателей.

        В отдельных случаях людей привлекают к подобным схемам под видом легального трудоустройства, предлагая работу по переводу денег между счетами.

        Как отмечалось при подготовке законопроекта, сети номинальных платежных счетов приобрели системный характер и стали частью инфраструктуры экономической, наркотической и киберпреступности. Поэтому новые положения должны создать правовые механизмы для привлечения к ответственности участников таких схем уже на этапе передачи или приобретения средств доступа к денежным средствам.

        Грозит ли наказание обычным владельцам банковских карт

        Важный аспект нового законодательства - вопрос ответственности граждан, которые передают свои платежные инструменты другим лицам. Сам факт использования банковской карты родственником или знакомым не означает автоматического наступления уголовной ответственности.

        В соответствии с положениями принятого закона, речь идет о передаче платежного инструмента или доступа к счету именно с целью совершения мошенничества или другого уголовного правонарушения.

        В то же время эксперты Центра политико-правовых реформ предупреждали, что из-за нового закона к уголовной ответственности могут привлечь даже тех людей, которые стали участниками мошеннических схем, не зная об этом, поскольку их обманули. В частности, правозащитники отмечали, что граждане могут соглашаться на перевод денежных средств или предоставление доступа к счетам, не понимая их истинного назначения. Кроме того, специалисты высказывали замечания относительно широты формулировки об использовании платежных инструментов для совершения других уголовных правонарушений, что, по их мнению, может создавать риски неоднозначного толкования норм.

        Сколько украинцы теряют из-за банковских мошенников

        Необходимость усиления борьбы с финансовым мошенничеством подтверждает статистика Национального банка Украины. По данным регулятора, в 2025 году количество незаконных действий и мошеннических операций с платежными картами, в результате которых был причинен ущерб, сократилось на 5% по сравнению с предыдущим годом - до 256 тысяч случаев. Однако общая сумма потерь граждан и других пользователей платежных карт выросла на 24% и достигла 1,4 млрд гривен. Средняя сумма одной мошеннической операции составила 5536 гривен.

        Одним из самых распространенных инструментов преступников остается социальная инженерия, когда мошенники под разными предлогами убеждают граждан самостоятельно сообщать реквизиты карт, пароли, коды подтверждения или предоставлять доступ к банковским приложениям. Однако именно дроп-счета позволяют злоумышленникам перемещать полученные средства через счета третьих лиц, усложняя их отслеживание.

        Европейские стандарты борьбы с финансовым мошенничеством

        Принятие закона №16013 также связано с выполнением евроинтеграционных обязательств Украины. Документ направлен на имплементацию положений Директивы Европейского Союза 2019/713 по борьбе с мошенничеством и подделкой безналичных платежных средств.

        Европейское законодательство предусматривает криминализацию ряда незаконных действий с платежными инструментами, в частности их кражи, подделки, незаконного приобретения и использования. Соответствующие изменения также предусматривает Дорожная карта по вопросам верховенства права, которая охватывает меры по противодействию организованной преступности и киберпреступности.

        Ожидается, что новые уголовно-правовые механизмы позволят правоохранительным органам эффективнее расследовать финансовые преступления и привлекать к ответственности участников схем с использованием чужих банковских счетов.

        Напомним

        Ранее мы писали о том, что в Раде предложили создать "реестр дропов".

        Александра Василенко

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