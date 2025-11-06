ukenru
Ексклюзив
14:11 • 4978 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 11051 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 13539 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 14553 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 36358 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 31705 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 35539 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49305 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38546 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32330 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 18824 перегляди
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 09:24 • 11922 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 09:36 • 10184 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 18551 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 16182 перегляди
Публікації
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
14:11 • 4952 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 8582 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 16450 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 18823 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 36351 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Джеффрі Епштайн
Андерс Фог Расмуссен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 19049 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 23199 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 25162 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 41816 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 46006 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Фільм
The Guardian

У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет

Київ • УНН

 • 5014 перегляди

У ВР зареєстрували законопроєкт №14161, який передбачає створення Реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю.

У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14161, який передбачає створення Реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю ("реєстр дропів") для посиленого контролю за фінансовими операціями. Ця ініціатива спрямована на боротьбу з нелегальним обігом коштів, що сягає 200 млрд грн, та зменшення використання платіжної інфраструктури злочинцями. У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики наразі не знають, коли можуть розглянути законопроєкт, адже ще не завершився двотижнений термін подачі альтернативних проєктів законів. 

Хто такі дропи і як вони працюють у фінансових схемах

Дропи або "грошові мули" - це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських реквізитів: до карток/рахунків, включно з пін-кодами і доступом до інтернет-банкінгу. 

Є ті, хто свідомо продає свої реквізити та доступи, і ті, хто діє під впливом введення в оману та соціальну інженерію.

Винагорода дропам виплачується залежно від того, як саме буде використовуватись його банківський рахунок: це можуть бути транзакції між рахунками, зняття готівки в банкоматах, поповнення рахунка через платіжні термінали тощо. 

У чому полягає ідея законопроєкту про реєстр дропів

Наприкінці жовтня група народних депутатів подала до Верховної Ради законопроєкт №14161 "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю". 

В пояснювальній записці вказується, що проблема збільшення випадків використання банківських послуг, платіжної інфраструктури, електронних платіжних засобів у діяльності, що не відповідає вимогам законодавства останнім часом набула великого значення.

"Це стосується, зокрема організації схем приймання платежів за допомогою електронних платіжних засобів при проведенні азартних ігор та букмекерської діяльності без відповідної ліцензії з подальшим переказом коштів, отриманих в межах зазначеної діяльності, або переказ на інші рахунки - для оплати послуг хостингу, реклами тощо, необхідних для підтримки функціонування ресурсів та сайтів, де проводяться азартні ігри, букмекерська діяльність без відповідної ліцензії. Також звернення стосуються організації схем приймання безготівкових переказів при продажах підакцизних товарів, товарів сірого імпорту, заборонених речовин", - аргументують нардепи законопроєкт. 

Нардепи вказують, що мають місце випадки, коли платіжна інфраструктура використовується у діяльності, що не відповідає вимогам платіжного законодавства, а саме: 

  • надання користувачем-фізичною особою (дропом) без дотримання вимог законодавства права на розпорядження коштами/електронними грошима на своєму поточному/платіжному рахунку/ електронному гаманці третій особі або передання у використання свого платіжного інструменту третій особі; 
    • здійснення фактичної діяльності торговцем, яка не відповідає діяльності, зазначеній ним в договорі з еквайром, та встановленого еквайром коду категорії діяльності торговця (міскодинг). 

      У Раді запропонували створити "реєстр дропів": що передбачається28.10.25, 15:36 • 2594 перегляди

      За 6 місяців 2024 року лише двома найбільшими банками, в рамках здійснення фінансового моніторингу, було виявлено та припинено ділові відносини з понад 80 тисячами клієнтів у зв'язку з їх використанням у схемах "дропів". Отримані в рамках наглядової діяльності Національного банку України дані свідчать, що через картки таких "дропів" може проходити близько 200 млрд гривень на рік

      - зазначають нардепи. 

      Головною метою документу є створення правового механізму для накопичення та обміну інформацією про осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю, її збереження та доступу до неї надавачів платіжних послуг з метою запобігання діяльності тих осіб, яка не відповідає вимогам законодавства України.

      Хто адмініструватиме реєстр

      Як вже зазначалося, передбачається створення Реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю, який створює та веде Національний банк України. 

      Відповідно пропонується доповнити новою статтею закон "Про платіжні системи" - "Стаття 79-1. Реєстр осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю". 

      Згідно зі статтею, НБУ створює та веде Реєстр осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю у межах реалізації державної політики з питань національної безпеки України в економічній сфері з метою захисту фінансової системи від ризиків.

      Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій05.11.25, 17:03 • 52156 переглядiв

      Надавачі платіжних послуг, зокрема банки, платіжні установи, філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг, оператори поштового зв’язку, надавачі нефінансових платіжних послуг зобов’язані вносити інформацію до Реєстру, а також використовувати інформацію з нього у порядку, який визначатиме НБУ. 

      Як саме дані потраплятимуть до реєстру дропів

      Надавачі платіжних послуг зобов’язані вносити інформацію про фізичну особу та ФОПів до Реєстру у разі виявлення ознак, встановлених Національним банком України, які свідчать, що: 

      • особа без дотримання вимог законодавства надав право на розпорядження коштами/електронними грошима на своєму поточному/платіжному рахунку/ електронному гаманці третій особі або передав у використання платіжний інструмент третій особі;
        • торговець приймав електронні платіжні засоби для здійснення оплати вартості товарів чи послуг (включаючи послуги з видачі коштів у готівковій формі) з порушенням вимог. 

          Впровадження цифрової гривні у 2027 році під питанням: в НБУ озвучили причину17.10.25, 05:42 • 3982 перегляди

          Банки та фінустанови зобов’язані перевіряти наявність інформації про осіб у Реєстрі посиленого контролю у таких випадках: 

          • перед встановленням ділових відносин;
            • при зміні даних користувача – фізичної особи або торговця, перелік яких встановлюється нормативно-правовими актами Національного банку України;
              • при автентифікації в засобах дистанційної комунікації (включаючи перереєстрацію з періодичністю, визначеною Національним банком України), вході в платіжний застосунок з нового пристрою;
                • при здійсненні платіжного моніторингу та інших форм взаємодії між надавачами платіжних послуг згідно з вимогами законодавства;
                  • при кожній зміні/додаванні нового коду категорії діяльності торговця.

                    Відповідальність і покарання за участь у дроп-схемах

                    Банки та фінустанови зобов’язані застосовувати щодо осіб, інформація про яких містяться в Реєстрі посиленого контролю:

                    • щодо фізосіб - ліміти на проведення платіжних операцій, а також обмеження щодо кількості платіжних інструментів та/або поточних, платіжних, рахунків та/або електронних гаманців, відкритих у одного надавача платіжних послуг;
                      • щодо торговця - ліміти на проведення платіжних операцій, зокрема на обсяги операцій еквайрингу, розмір яких визначається Національним банком України. 

                        Розмір лімітів на проведення платіжних операцій та обмеження щодо кількості платіжних інструментів, поточних, платіжних, рахунків, електронних гаманців, а також порядок їх встановлення, визначаються НБУ. 

                        ВР розглядає заходи боротьби з "дропами": серед них - нові обмеження на карткові перекази13.08.24, 17:58 • 34646 переглядiв

                        Національний банк України встановлює строк, протягом якого до осіб, інформація про яких містяться в Реєстрі посиленого контролю, застосовуються ліміти та обмеження, але цей строк не може бути більшим ніж 2 роки. 

                        Захист прав громадян і механізм оскарження

                        Особа у разі незгоди з інформацією, що міститься стосовно нього у Реєстрі, має право звернутися до банку, або іншої фінустанови, який вніс інформацію про нього інформацію до Реєстру із заявою про внесення змін. 

                        Після отримання заяви Нацбанком, НБУ протягом п’яти робочих днів направляє цю заяву до банку, або фінустанови, який вніс інформацію до Реєстру. Банки та фінустанови зобов’язані протягом 15 робочих днів внести зміни до інформації або повідомити заявника про вмотивовану відмову у внесенні змін. 

                        Якщо заявник не згоден з внесенням його до Реєстру, він може звернутися до суду. 

                        Перспективи ухвалення

                        Як розповіла в коментарі УНН нардеп, член профільного комітету Ніна Южаніна, з 30 жовтня розпочався лише строк подання альтернативних законопроєктів, а тому проєкт закону не може бути розглянутий у комітеті як мінімум до 12 листопада. 

                        За її словами, засідання комітету планується на наступному тижні, де планується розглянути законопроєкти щодо банків. 

                        Як уточнила в коментарі УНН нардеп, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, після закінчення строку подачі альтернативних, свій висновок має надати Головне науково-експертне управління Верховної Ради, після чого відбулися засідання робочої групи. 

                        На Комітет потрапить не раніше, ніж за місяць. У залі парламенту (перше читання) його зможуть розглянути тільки після рішення Комітету

                        - додала Василевська-Смаглюк. 

                        Щонайменше 7 великих банків підпишуть між собою меморандум, щоб посилити контроль переказів - ЗМІ10.12.24, 11:33 • 18861 перегляд

                        Павло Башинський

                        СуспільствоПолітикаПублікації
                        Санкції
                        Банківська картка
                        Ніна Южаніна
                        Національний банк України