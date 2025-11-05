Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій

В Україні побільшало звернень від українців щодо блокування рахунків банками. Основними причинами цьому є виконання підозрілих або нетипових операцій для вашого фінансового профілю, використання рахунку не відповідно до заявленої мети, операції з криптовалютою, обмін валют або активне зняття готівки.

В коментарі УНН адвокат, юридичної компанії "Winner" Ігор Ясько розповів, у яких випадках банки можуть заблокувати рахунки, та як довести законність операцій.

Основні причини блокування рахунків

Як пояснює Ясько, основними причинам блокування рахунків є:

виконання підозрілих або нетипових операцій для вашого фінансового профілю – наприклад, регулярні надходження від багатьох осіб, великі або часті перекази без чіткого пояснення їх призначення;

використання рахунку не відповідно до заявленої мети: підприємницька активність без зареєстрованого ФОП, надходження великих сум без підтверджених джерел;

операції з криптовалютою, обмін валют або активне зняття готівки;

порушення банківського договору, відсутність оновлених клієнтських даних, накладення арешту через судові рішення, прострочення фінансових зобов’язань чи несплачені податки.

Рада підтримала посилення фінмоніторингу політично значущих осіб

Які операції банки вважають підозрілими

За словами Ясько, операції, які банки можуть вважати підозрілими, можуть бути: великі або часті перекази незрозумілого походження, особливо, якщо суми різко перевищують задекларовані доходи.

Також операції з валютами, криптовалютою, чи цінними паперами маловідомих компаній.

Факт, що призначення платежу містить "товар", "послуга", "валюта", "крипта" тощо – це тригери для додаткової перевірки. Нетипова поведінка клієнта: зміна стандартної активності, невмотивоване нервування або незрозумілі пояснення мети операцій - зазначає Ясько.

Фінмоніторинг заблокував рахунки VBet та Pin-UP на понад 2,8 млрд гривень: що відомо

Як оскаржити блокування та довести законність операцій

При блокуванні рахунків, адвокат радить офіційно звернутися до банку із запитом про причину блокування і надати підтвердні документи щодо легального джерела коштів (договора, накладні, банківські квитанції).

Вимагати письмову відповідь та мотивування – банк зобов’язаний надати пояснення згідно із законом. Оскаржити рішення банку можна через скаргу до НБУ та через судову процедуру, якщо права порушені – такі кейси вже маємо - наголошує адвокат.

Чи має клієнт право вимагати пояснення причин блокування

Клієнт має повне право вимагати у банку мотивовану письмову відповідь щодо причин блокування рахунку чи проведених операцій. Відповідно до закону про захист прав споживачів та Постанови НБУ банк зобовʼязаний інформувати клієнта про підстави таких дій - каже Ясько.

За його словами, банк повинен повідомити клієнта у випадку блокування рахунку через підозрілі операції, вимогу надати документи чи при арешті рахунку за вказівкою державного органу.

В українців побільшало готівки "на руках": НБУ пояснює сезонністю та впливом війни

Повідомлення направляється переважно через SMS, email чи особисту зустріч, залежно від політики банку.

Для захисту своїх прав завжди вимагайте офіційне пояснення дій банку, зберігайте фінансову прозорість та не уникайте доведення легального походження коштів. Якщо блокування є необґрунтованим – оскаржуйте дії, застосовуючи інструменти скарги та судового захисту - додав адвокат.

Окрім того, Ясько зазначає, що за останній час побільшало звернень українців щодо блокування рахунків, а основний блокувальник - ПриватБанк.

Впровадження цифрової гривні у 2027 році під питанням: в НБУ озвучили причину