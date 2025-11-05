ukenru
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій

Київ • УНН

В Україні зросла кількість блокувань банківських рахунків через підозрілі операції, нецільове використання, криптовалюту та зняття готівки. Адвокат Ігор Ясько пояснив, як довести законність операцій та оскаржити блокування.

Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій

В Україні побільшало звернень від українців щодо блокування рахунків банками. Основними причинами цьому є виконання підозрілих або нетипових операцій для вашого фінансового профілю, використання рахунку не відповідно до заявленої мети, операції з криптовалютою, обмін валют або активне зняття готівки.

В коментарі УНН адвокат, юридичної компанії "Winner" Ігор Ясько розповів, у яких випадках банки можуть заблокувати рахунки, та як довести законність операцій. 

Основні причини блокування рахунків

Як пояснює Ясько, основними причинам блокування рахунків є: 

  • виконання підозрілих або нетипових операцій для вашого фінансового профілю – наприклад, регулярні надходження від багатьох осіб, великі або часті перекази без чіткого пояснення їх призначення;
    • використання рахунку не відповідно до заявленої мети: підприємницька активність без зареєстрованого ФОП, надходження великих сум без підтверджених джерел;
      • операції з криптовалютою, обмін валют або активне зняття готівки;
        • порушення банківського договору, відсутність оновлених клієнтських даних, накладення арешту через судові рішення, прострочення фінансових зобов’язань чи несплачені податки.

          Рада підтримала посилення фінмоніторингу політично значущих осіб17.10.23, 13:04 • 351093 перегляди

          Які операції банки вважають підозрілими

          За словами Ясько, операції, які банки можуть вважати підозрілими, можуть бути: великі або часті перекази незрозумілого походження, особливо, якщо суми різко перевищують задекларовані доходи.

          Також операції з валютами, криптовалютою, чи цінними паперами маловідомих компаній.

          Факт, що призначення платежу містить "товар", "послуга", "валюта", "крипта" тощо – це тригери для додаткової перевірки. Нетипова поведінка клієнта: зміна стандартної активності, невмотивоване нервування або незрозумілі пояснення мети операцій

          - зазначає Ясько. 

          Фінмоніторинг заблокував рахунки VBet та Pin-UP на понад 2,8 млрд гривень: що відомо18.04.24, 13:28 • 34921 перегляд

          Як оскаржити блокування та довести законність операцій

          При блокуванні рахунків, адвокат радить офіційно звернутися до банку із запитом про причину блокування і надати підтвердні документи щодо легального джерела коштів (договора, накладні, банківські квитанції).

          Вимагати письмову відповідь та мотивування – банк зобов’язаний надати пояснення згідно із законом. Оскаржити рішення банку можна через скаргу до НБУ та через судову процедуру, якщо права порушені – такі кейси вже маємо

          - наголошує адвокат. 

          Чи має клієнт право вимагати пояснення причин блокування

          Клієнт має повне право вимагати у банку мотивовану письмову відповідь щодо причин блокування рахунку чи проведених операцій. Відповідно до закону про захист прав споживачів та Постанови НБУ банк зобовʼязаний інформувати клієнта про підстави таких дій

          - каже Ясько. 

          За його словами, банк повинен повідомити клієнта у випадку блокування рахунку через підозрілі операції, вимогу надати документи чи при арешті рахунку за вказівкою державного органу.

          В українців побільшало готівки "на руках": НБУ пояснює сезонністю та впливом війни05.11.25, 14:54 • 1362 перегляди

          Повідомлення направляється переважно через SMS, email чи особисту зустріч, залежно від політики банку.

          Для захисту своїх прав завжди вимагайте офіційне пояснення дій банку, зберігайте фінансову прозорість та не уникайте доведення легального походження коштів. Якщо блокування є необґрунтованим – оскаржуйте дії, застосовуючи інструменти скарги та судового захисту

          - додав адвокат. 

          Окрім того, Ясько зазначає, що за останній час побільшало звернень українців щодо блокування рахунків, а основний блокувальник - ПриватБанк. 

          Впровадження цифрової гривні у 2027 році під питанням: в НБУ озвучили причину17.10.25, 05:42 • 3963 перегляди

          Павло Башинський

          ЛайфхакиПублікаціїФінанси
          Банківська картка
          ПриватБанк
          Національний банк України
          Україна