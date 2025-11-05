В українців побільшало готівки "на руках": НБУ пояснює сезонністю та впливом війни
Київ • УНН
Станом на 1 жовтня 2025 року сума готівки в обігу в Україні досягла 890,1 млрд гривень, збільшившись на 8,2% з початку року. Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень, найменше – 50 гривень.
Готівки в обігу в Україні з початку року побільшало на понад 8% - до 890,1 млрд грн, найбільше "на руках" банкнот номіналом 500 гривень, а найменше - 50-гривневих, повідомили у НБУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
"Станом на 1 жовтня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 890,1 млрд гривень", - повідомили у НБУ.
Це, як вказано, на 67,7 млрд грн, або на 8,2%, більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд гривень).
"Якщо у I кварталі року спостерігалося вилученням готівки з обігу, то у II і III кварталах попит на готівку дещо пожвавився", - зазначили у регуляторі.
Це, як зауважується, стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю.
Додатковим фактором збільшення обсягів готівки в обігу у III кварталі, за даними НБУ, стало "посилення невизначеності щодо завершення війни та зростання інтенсивності повітряних атак, що можуть призвести до тривалої відсутності електроживлення".
Цікаві факти
За даними НБУ, оновлена статистика готівкового обігу станом на 1 жовтня свідчить про таке:
- у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 881,0 млрд гривень, а також 15,1 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,9 млрд гривень;
- на одного жителя України станом на 1 жовтня 2025 року припадало 63 банкноти і 191 платіжна розмінна та обігова монета (станом на 1 січня 2025 року – 63 та 186 шт. відповідно);
- серед банкнот найбільше в обігу – номіналом 500 гривень, найменше – номіналом 50 гривень (26,6% та 4,5% від загальної кількості банкнот в обігу відповідно);
- стосовно обігових монет - вони є чотирьох номіналів: 1, 2, 5 та 10 гривень. Із них найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше – номіналом 10 гривень (4,5% та 2,2% від загальної кількості обігових монет в обігу відповідно);
- щодо розмінних монет - з 1 жовтня розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Їх частка від загальної кількості в обігу становить 27,4%, водночас вони припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги. Тож їхнє поступове вилучення дасть змогу скоротити витрати держави на виготовлення, оброблення, транспортування та зберігання, а також учасників готівкового обігу – на їх обслуговування в обігу;
- натомість на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі та послуг. Наразі їх частка від загальної кількості в обігу становить 9,1%;
- динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за січень – вересень 2025 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх питома вага за загальною кількістю в обігу зросла на 3,6% та 0,3% відповідно порівняно з початком цього року.
