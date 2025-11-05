В українців побільшало готівки "на руках": НБУ пояснює сезонністю та впливом війни

ukenru
Ексклюзив
13:23 • 8160 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 10671 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 14391 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 18665 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
08:57 • 18841 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 19657 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 17301 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 33811 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 32300 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 54149 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
США завдали авіаудару по судну в Тихому океані: двоє загиблих
5 листопада, 04:09
Демократи здобули перемогу на перших масштабних виборах після повернення Трампа до влади
5 листопада, 04:50
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі
08:51
Коли та як обрізати малину на зиму: поради
11:10
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та поради
11:38
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
13:23 • 8122 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 14645 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 18883 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується10:32 • 18640 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 64093 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі
08:51
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю
4 листопада, 16:38
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка
4 листопада, 12:13
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
4 листопада, 06:59
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли
3 листопада, 15:33
В українців побільшало готівки "на руках": НБУ пояснює сезонністю та впливом війни

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Станом на 1 жовтня 2025 року сума готівки в обігу в Україні досягла 890,1 млрд гривень, збільшившись на 8,2% з початку року. Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень, найменше – 50 гривень.

В українців побільшало готівки "на руках": НБУ пояснює сезонністю та впливом війни

Готівки в обігу в Україні з початку року побільшало на понад 8% - до 890,1 млрд грн, найбільше "на руках" банкнот номіналом 500 гривень, а найменше - 50-гривневих, повідомили у НБУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Станом на 1 жовтня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 890,1 млрд гривень", - повідомили у НБУ.

Це, як вказано, на 67,7 млрд грн, або на 8,2%, більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд гривень).

"Якщо у I кварталі року спостерігалося вилученням готівки з обігу, то у II і III кварталах попит на готівку дещо пожвавився", - зазначили у регуляторі.

Це, як зауважується, стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю.

Додатковим фактором збільшення обсягів готівки в обігу у III кварталі, за даними НБУ, стало "посилення невизначеності щодо завершення війни та зростання інтенсивності повітряних атак, що можуть призвести до тривалої відсутності електроживлення".

Цікаві факти

За даними НБУ, оновлена статистика готівкового обігу станом на 1 жовтня свідчить про таке:

  • у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 881,0 млрд гривень, а також 15,1 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,9 млрд гривень;
    • на одного жителя України станом на 1 жовтня 2025 року припадало 63 банкноти і 191 платіжна розмінна та обігова монета (станом на 1 січня 2025 року – 63 та 186 шт. відповідно);
      • серед банкнот найбільше в обігу – номіналом 500 гривень, найменше – номіналом 50 гривень (26,6% та 4,5% від загальної кількості банкнот в обігу відповідно);
        • стосовно обігових монет - вони є чотирьох номіналів: 1, 2, 5 та 10 гривень. Із них найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше – номіналом 10 гривень (4,5% та 2,2% від загальної кількості обігових монет в обігу відповідно);
          • щодо розмінних монет - з 1 жовтня розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Їх частка від загальної кількості в обігу становить 27,4%, водночас вони припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги. Тож їхнє поступове вилучення дасть змогу скоротити витрати держави на виготовлення, оброблення, транспортування та зберігання, а також учасників готівкового обігу – на їх обслуговування в обігу;
            • натомість на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі та послуг. Наразі їх частка від загальної кількості в обігу становить 9,1%;
              • динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за січень – вересень 2025 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх питома вага за загальною кількістю в обігу зросла на 3,6% та 0,3% відповідно порівняно з початком цього року.

                НБУ: за пів року банки наростили видачу готівки з кас на 9,7%30.07.25, 14:54 • 3012 переглядiв

                Юлія Шрамко

                ЕкономікаФінанси
                Національний банк України
                Україна