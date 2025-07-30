НБУ: за пів року банки наростили видачу готівки з кас на 9,7%
Київ • УНН
Обсяги касових оборотів банків зросли на понад 9% у першому півріччі 2025 року, досягнувши 1,4 трлн грн. Збільшення надходжень готівки пов'язане з економічною активністю, а зростання видачі готівки – з ризиками війни та формуванням запасу готівки населенням.
За перше півріччя 2025 року обсяги касових оборотів банків збільшилися на 9,2%, перевищивши 1,42 трлн грн, у тому числі зросла видача готівки з кас - на 9,7%, до 1,47 трлн грн, повідомили у Національному банку України у середу, пише УНН.
Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-червень цього року становив 1 427,8 млрд грн. Це на 9,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Видача готівки з кас банків за перше півріччя 2025 року також збільшилася (на 9,7%) та становила 1 473,7 млрд грн
Збільшення обсягів надходження готівки у Нацбанку пояснили "позитивною економічною активністю, якій сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги".
Водночас на збільшення обсягів видач готівкової гривні з кас банків, як повідомляється, вплинули, зокрема, "ризики, пов’язані з поглибленням невизначеності щодо тривалості війни на тлі посилення інтенсивності повітряних атак, що спонукало громадян сформувати певний запас готівки".
У НБУ зауважили, що обсяги касових оборотів банків (як за надходженнями, так і видачею) за перше півріччя 2025 року перевищують у середньому майже на 25% показники першого півріччя довоєнного 2021 року, "що свідчить про поступове відновлення економіки, попри виклики війни".
Найбільші обсяги готівки з кас у першому півріччі 2025 року банки традиційно видавали (% від загального обсягу видатків):
- за операціями клієнтів із використанням платіжних карток (85,0% від загального обсягу видатків);
- для придбання іноземної валюти в клієнтів (5,2% від загального обсягу видатків);
- для підкріплення операторів поштового зв’язку (3,4% від загального обсягу видатків).
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):
- торговельна виручка (31,3% від загального обсягу надходжень);
- операції клієнтів з використанням платіжних карток (23,4% від загального обсягу надходжень);
- надходження від продажу іноземної валюти (16,3% від загального обсягу надходжень);
- виручка від усіх видів послуг (13,6% від загального обсягу надходжень).
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