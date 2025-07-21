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Готівки на руках в українців побільшало на майже 5% за пів року: яких купюр найбільше

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

За перше півріччя 2025 року обсяг готівки в обігу в Україні збільшився на 4,6%, досягнувши 859,9 млрд грн. Найбільший приріст зафіксовано серед банкнот номіналом 1000 гривень та монет номіналом 10 гривень.

Готівки на руках в українців побільшало на майже 5% за пів року: яких купюр найбільше

Готівки в обігу в Україні за пів року побільшало на майже 5% - до 859,9 млрд грн, при чому найбільше - номіналом 500 гривень, а найбільший темп приросту припав на 1000-гривневі банкноти, повідомили у НБУ у понеділок, пише УНН.

На 1 липня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 859,9 млрд грн. Це на 37,5 млрд грн або на 4,6% більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд грн)

- повідомили в НБУ.

За даними регулятора, "якщо I квартал року характеризувався вилученням готівки з обігу, то у II кварталі попит на готівку дещо пожвавився". "Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю", - пояснили у Нацбанку.

Цікаві факти

За даними НБУ, оновлена статистика свідчить, що:

  • у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 851,2 млрд гривень, а також 15 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,5 млрд гривень;
    • на одного жителя України станом на 1 липня 2025 року припадало 63 банкноти і 189 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 01 січня 2025 року – 63 та 186 шт. відповідно);
      • серед банкнот найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, найменше - номіналом 50 гривень (27,3% та 4,4% від загальної кількості в обігу відповідно);
        • стосовно обігових монет, яких в обігові є чотири номінали - 1, 2, 5 та 10 гривень - найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше - номіналом 10 гривень (4,4% та 2% від загальної кількості в обігу відповідно);
          • розмінних монет є два номінали - 10 та 50 копійок (27,5% та 9,1% від загальної кількості в обігу відповідно). Якщо роль монет номіналом 10 копійок у готівкових розрахунках за товари та послуги поступово зменшується, то на монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі. НБУ зазначив: "Це зі свого боку впливає на обсяги підкріплення банків розмінними монетами".

            "Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за перше півріччя 2025 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх питома вага за загальною кількістю в обігу зросла на 2,2% та 0,2% відповідно порівняно з початком цього року", - повідомили у НБУ.

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            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            ЕкономікаФінанси
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