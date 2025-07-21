Курс валют на 21 липня: як змінився курс долара і євро

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,75 грн/дол., що зміцнило гривню на 0,11 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,75 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,60 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 8 годину ранку:

долар можна купити за 41,52 грн, а продати за 42 грн у банках, євро можна купити за 48,3 грн, а продати за 49,95 грн у банках;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,65-41,72 грн, а євро - за 48,7-48,9 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,75-41,78 грн/дол. та 48,70-48,72 грн/євро.

Нагадаємо

На першому засіданні уряду сформовано ключові пріоритети. Серед них - річний мораторій на перевірки бізнесу. Старт рішення у стані підготовки, над ним працюють силові структури за координацією Ради національної безпеки та оборони.