Курс валют на 21 июля: как изменился курс доллара и евро

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,75 грн/долл., что укрепило гривну на 0,11 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,75 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,60 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 8 часов утра:

доллар можно купить за 41,52 грн, а продать за 42 грн в банках, евро можно купить за 48,3 грн, а продать за 49,95 грн в банках;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,72 грн, а евро - по 48,7-48,9 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,75-41,78 грн/долл. и 48,70-48,72 грн/евро.

Напомним

На первом заседании правительства сформированы ключевые приоритеты. Среди них - годовой мораторий на проверки бизнеса. Старт решения в состоянии подготовки, над ним работают силовые структуры по координации Совета национальной безопасности и обороны.